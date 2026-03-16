Liam Dunkerbeck, juventud, ambición y presente en la élite del windsurf

Con apenas 21 años, Liam Dunkerbeck se ha convertido en uno de los nombres propios del windsurf internacional. Sí, el apellido pesa, claro… imposible que no lo haga. Pero a estas alturas reducir su historia a la de “hijo de una leyenda” se queda corto. Muy corto. El joven canario ha empezado a construir una trayectoria propia, sólida y con personalidad, empujado por una mezcla de talento, disciplina y una relación casi natural con el mar.
En una nueva entrega de Tras la Meta, el rider muestra una cara cercana y competitiva al mismo tiempo. Habla de sus comienzos, de los retos que ha ido superando y también de todo lo que hay detrás de un deporte tan espectacular como exigente. Porque el windsurf, visto desde fuera, parece libertad pura. Y lo es. Pero también implica sacrificio, preparación y asumir riesgos muy serios.
Una infancia marcada por el océano
La historia de Liam no podía arrancar lejos del agua. Su vínculo con el mar empezó desde niño, prácticamente como quien aprende a caminar. Con solo 6 años ya se subía a una tabla, influido por el entorno familiar y por la figura de su padre, uno de los grandes nombres de este deporte. Sin embargo, en aquellos primeros años no todo estaba decidido: también sentía una atracción especial por el surf.
Fue en Pozo Izquierdo, uno de los escenarios más emblemáticos del windsurf mundial, donde algo hizo clic. Ver competir a otros niños le despertó una motivación distinta, de esas que cambian un rumbo sin hacer ruido. Desde entonces, el deporte dejó de ser solo una herencia familiar para convertirse en una elección propia.
De promesa a realidad competitiva
A su corta edad, Liam ya suma tres títulos mundiales, una carta de presentación que habla por sí sola. Aun así, él mismo sitúa uno de sus momentos más importantes en el reciente podio conseguido en la categoría absoluta en Hawái. Y no es para menos. Competir allí supone medirse a un entorno totalmente diferente al de Canarias, con olas enormes y unas condiciones de viento que exigen una adaptación total.
Ese resultado confirma que Liam no solo destaca en escenarios conocidos, sino que también puede responder al máximo nivel cuando el contexto cambia por completo. Ahora mira al calendario con ambición. Tras arrancar la temporada en Chile y después de iniciar una nueva etapa con la marca Duotone, su atención está puesta en una cita muy especial: competir en casa, en Pozo Izquierdo.
Preparación física y una cabeza hecha para competir
Detrás del espectáculo hay mucho trabajo invisible. Liam explica que la preparación física y la nutrición son claves para rendir al máximo en un circuito tan cambiante. No se trata solo de entrenar duro, sino de adaptar el cuerpo a cada prueba. A veces necesita estar más ligero; en otras, ganar peso le da ventaja para manejar mejor la vela en condiciones de viento fuerte.
Ese enfoque demuestra hasta qué punto el windsurf profesional se vive con precisión casi milimétrica. Nada se deja al azar. Cada detalle cuenta, desde la fuerza hasta el equilibrio, pasando por la resistencia mental.
El riesgo, una parte inseparable del deporte
Pero no todo son alegrías ni podios. Liam también recuerda uno de los episodios más duros de su carrera: un grave accidente en Namibia, en un canal artificial en pleno desierto pensado para buscar récords de velocidad. Fue una de las caídas más fuertes que ha sufrido, una de esas experiencias que dejan huella.
Lejos de dramatizar, la asume como parte del camino. Y ahí está una de las claves de su mentalidad: entiende el riesgo, lo respeta y convive con él. Porque en deportes como este no se puede mirar hacia otro lado.
Mucho más que medallas
Más allá de la competición, Liam valora especialmente todo lo que el windsurf le ha regalado fuera del agua: viajar, descubrir lugares nuevos y compartir experiencias con personas que viven el deporte con la misma pasión. En su caso, además, ha encontrado su sitio en la modalidad de olas, donde puede unir maniobras aéreas, velocidad y esa esencia más libre que tanto engancha.
Liam Dunkerbeck ya no está simplemente siguiendo un legado. Está escribiendo el suyo. Y lo está haciendo con decisión, con carácter y con la sensación de que esto no ha hecho más que empezar.