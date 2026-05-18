El Paso consolida la Reventón Trail como una de las grandes citas del trail running nacional

La Reventón Trail Fred.Olsen Express 2026 volvió a situar al municipio de El Paso, en La Palma, en el centro del trail running. La prueba reunió a más de 2.300 corredores inscritos y dejó una edición marcada por la alta participación, el nivel deportivo y el protagonismo de un entorno natural que volvió a exigir lo mejor de cada participante.
La carrera confirmó su peso dentro del calendario nacional de montaña, no solo por la dureza de sus recorridos, sino también por su capacidad para atraer a deportistas de primer nivel y corredores populares. En esta edición, la competición combinó distancias para perfiles muy distintos, desde quienes afrontaron la exigente Ultra hasta quienes participaron en formatos más cortos como la Starter.
Epiney y Azara García se imponen en la distancia Ultra
La Ultra, modalidad principal de la Reventón Trail, contó con un recorrido de 70,6 kilómetros y más de 8.000 metros de desnivel acumulado. Una distancia muy exigente, tanto por la dureza física como por la necesidad de mantener la concentración durante horas en un terreno técnico y cambiante.
En categoría masculina, el triunfo fue para el suizo Lucien Epiney, que completó la prueba en 6:57:54. Su actuación le permitió bajar de la barrera de las siete horas y dominar una carrera en la que la regularidad fue clave.
En la categoría femenina, Azara García de los Salmones volvió a ser una de las grandes protagonistas. La corredora cántabra ganó con un tiempo de 8:22:08, después de haber logrado también la victoria en la Subida a las Estrellas. Su doble triunfo refuerza su papel como una de las referencias de esta edición.
El maratón se decide por solo cinco segundos
La prueba de 42 kilómetros dejó uno de los finales más ajustados de la jornada. Mario Olmedo y Josep Miret mantuvieron una intensa disputa por la victoria durante buena parte del recorrido, con diferencias mínimas hasta la llegada a meta.
Finalmente, Olmedo se adjudicó el triunfo con un registro de 3:26:16, tan solo cinco segundos por delante de Miret. El estrecho margen entre ambos corredores convirtió el maratón en una de las modalidades más emocionantes de la edición.
En mujeres, la victoria fue para Claudia Mola, que completó el recorrido en 5:04:41. La corredora administró bien sus fuerzas y logró imponerse en una distancia que exige resistencia, ritmo y buena lectura de carrera.
Resultados destacados en el resto de modalidades
La Reventón Trail 2026 también contó con pruebas de 32, 17 y 8 kilómetros, todas ellas con una notable participación y un nivel competitivo destacado.
En la modalidad Classic, de 32 kilómetros, vencieron Francisco Castillo Sastre, con un tiempo de 2:38:09, y Piedad Herrera, que fue la mejor en categoría femenina con 3:23:46.
La Sprint, de 17 kilómetros, tuvo como ganadores a Aythami Brito, corredor local que completó la carrera en 1:13:57, y a la madrileña María Benito, que se impuso en mujeres con 1:32:12.
Por su parte, la distancia Starter, de 8 kilómetros, dejó las victorias de Cristian Pulido Pérez, con 35:27, y María Camacho Pérez, con un registro de 44:41.
Una prueba con fuerte implicación social
Más allá de la competición, la organización volvió a destacar el componente social de la Reventón Trail. La prueba mantiene una clara apuesta por acercar el deporte a la ciudadanía, fomentar la participación de las familias y reforzar el respeto por el medio natural.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la llegada de Elizabeth Bravo, última clasificada de la carrera. La corredora recibió un pasillo de honor por parte del equipo organizador, en un gesto que puso en valor el esfuerzo de todos los participantes, independientemente de su posición en la clasificación.
Este enfoque forma parte de la identidad de la prueba, que busca combinar rendimiento deportivo, convivencia y compromiso con el territorio.
La edición de 2027 ya tiene fecha
La organización ya mira hacia la próxima edición, que será la decimoquinta y se celebrará el 3 de abril de 2027. La cita volverá a tener como escenario el municipio de El Paso, que aspira además a acoger los Campeonatos de España de Trail Running de 2027 en diferentes modalidades.
Antes de esa próxima edición, el calendario vinculado a la Reventón Trail tendrá una nueva actividad el 29 de abril con la celebración del primer Reventón AULA. Esta jornada reunirá a más de 600 alumnos de la isla y estará centrada en la promoción de valores como el respeto por la naturaleza, la sostenibilidad y la práctica deportiva.
Con esta edición, la Reventón Trail Fred.Olsen Express refuerza su posición como una de las pruebas de referencia en Canarias y en el panorama nacional del trail running.