Antonio José: “En el mundo de la música te tienes que renovar constantemente”

Antonio José (Córdoba, 1995) está viviendo uno de los momentos más dulces de su todavía corta carrera musical. El cantautor cordobés visita Tenerife por primera vez en concierto con una gira con la que está recorriendo desde marzo todos los rincones de España y que finalizará el 18 de enero del próximo año en Madrid. Será mañana viernes a las 21.00 horas en la Plaza de San de Pedro de El Sauzal, donde presentará su último disco, A un milímetro de ti, en mitad del éxito de su tema junto a Juan Magán Se vive mejor, la canción oficial para el Mundial de Rusia de Mediaset. Este joven cantante saltó a la fama a nivel nacional gracias a su participación en la tercera edición del talent show La Voz, del que se proclamó ganador, y desde ese día no ha parado, lanzando al mercado tres discos.

– ¿Cómo resumiría estos tres últimos años después de darse a conocer y ganar el programa de televisión La Voz?

“Han sido quizás los tres años más maravillosos de mi vida por estar dedicándome a lo que más amo, a la música, lo que más me gusta hacer. Han sido tres años en los que me he dado cuenta de que esta profesión es lo que verdaderamente necesitaba en mi vida y lo que ansío hacer. Estos años me han servido para aprender muchísimo y conocerme a mí mismo. Espero que no solo se quede aquí y estos años se multipliquen por veinte”.

– Ahora podría decirse que llega lo más duro para un artista, que es mantenerse.

“Totalmente. El trabajo más duro es mantenerse. Es lo más complicado. Además que la carrera de un artista no debe ser solo por estar ahí, sino renovarse, reinventarse cada día. Porque la música evoluciona y va cambiando muy rápido y lleva un ritmo feroz. Cada vez que compones, que intentas un proyecto nuevo, siempre tienes que andar innovando. Y obviamente están las expectativas que tu público tiene de ti”.

– ¿Le recomendaría a algún amigo que quiere dedicarse a la música que se presentara a un talent show?

“Le recomendaría que luchase por lo que le gusta. Si él quiere presentarse… Presentarme a La Voz no fue una opción que yo tomara, a mí me presentaron (risas). Si está de dios que tenga que dedicarse a este mundo pues tarde o temprano lo va a hacer. Bien sea por un programa de televisión o por méritos propios, o por presentarse a otro tipo de formato, yo qué sé…”.

– ¿Ha notado una evolución con respecto a su música estos años que lleva en activo?

“Todo te lo da el tiempo, el trabajo y el esfuerzo. Obviamente no es lo mismo cuando uno empieza. Uno va mejorando en la composición, en la producción, en su música, en todo. Creo que la base de un trabajo bien hecho es el tiempo y el tener ganas de construir grandes cosas. Levantarte cada mañana con ilusión y sueños que cumplir. Esa es la base para que cualquier persona, para cualquier profesional, ya sea en la música, en el deporte, en el periodismo, en el ámbito que sea. Esa ambición, esa buena fe en ti mismo tiene que estar para poder mejorar día tras día”.

– Durante estos tres años ha trabajado con artistas muy reconocidos como Antonio Orozco, Carlos Rivera o Pablo Alborán. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado estos cantantes ya consagrados?

“Con el consejo que me quedo de todos los que me hayan podido dar, y con el que realmente me hace mejor persona, que al final es lo más bonito e importante, es que sea yo mismo. Ese es el consejo que cualquiera tiene que llevar por bandera. No hay ninguno más bonito que ese”.

– La producción del disco A un milímetro de ti le llevó hasta Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Qué tal fue esa experiencia de trabajar allí?

“Estuvimos trabajando por Los Ángeles y también en España. Ha sido un proceso que me ha revuelto la vida, en el cual a veces no he llegado a saber siquiera dónde estaba. Pero bueno, sarna con gusto no pica, como digo yo. Cuando andas haciendo lo que más te gusta, lo que amas, te dan igual los aviones, las horas de tren, de coche o furgoneta. Haces y aguantas lo que sea con tal de cumplir mi objetivo. Yo lo he hecho. He hecho el disco de mi vida, de mis sueños. Ojalá que cada disco que haga sea mejor y pueda llegar a sorprenderme a mí mismo para después sorprender al público. En mi opinó lo he conseguido un poco con este disco. Por que me he dejado llevar mucho a la hora de componerlo. Esta ha sido la base del éxito de A un milímetro de ti. Hemos estado un año y medio para elaborarlo y desde el minuto uno me he dejado llevar, y he contado lo que realmente he querido contar”.

– ¿La composición de sus letras está basada en sus vivencias?

“Sí, es un disco muy personal, en el que cuento muchas cosas que me han ocurrido y que he vivido en primera persona. Estoy muy feliz de poder llevarlo por cada rincón de toda la geografía española”.

– Hábleme de su relación son los fans. Ahora con las redes sociales es más cercana que nunca pero también tiene sus peligros por la propia naturaleza del medio, como Twitter.

“Yo creo que los fans lo son todo para la vida de un artista. son tu bandera, tu verdad. Son las personas que día tras día están ahí y contigo luchan para que la música de uno llegue a buen puerto. Y la música en general también. La música no existiría sin los fans, pero tampoco los fans existirían sin la música”.