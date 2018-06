Ay, Pedro, ¿también falsificas currículos?

La moda en este país es falsificar currículos. Según OK Diario, el periódico digital de Eduardo Inda, Pedro Sánchez metió trolas en su anterior currículo, distinto al que figura ahora en la Internet, tras su llegada a La Moncloa. Sánchez, que es doctor en Economía, ni tiene un master del IESE (sino que siguió un curso de post grado), ni fue jefe del Gabinete de Carlos Westendorp, alto comisionado de la ONU en la guerra de Kosovo. Sólo fue un miembro más del gabinete del enviado de Naciones Unidas, como el propio Westendorp ha confirmado. Otro trolero más en esta época oscura de la historia de España. A ver si Begoña Gómez, su mujer, reflexiona también y renuncia a los 400.000 euros necesarios para redecorar La Moncloa. Que cambie el colchón con las babas de Rajoy me parece bien, pero que se gaste un pastizal en redecorar la choza resulta un dispendio. Con el disgusto de Màxim, Pedro está que no vive el pobre, porque ya tiene un récord: haber nombrado al ministro más breve de España. Acusó ferozmente a la Cifuentes de falsificar un máster y va él y se inventa jefaturas y masters como quien se anuda la corbata. Coño, Pedro. Por cierto, que se extiende el rumor de que el chalé del Coletas no costó 600.000 euros, sino más del doble, acudiendo al mismísimo catastro. ¿De dónde salió el resto? ¿De Venezuela? ¿De Irán? ¿De los ahorros negros de los propietarios? A ver si la contumaz Agencia Tributaria hace un esfuercito y los técnicos del sindicato Gestha, tan celosos ellos, se ponen en el asunto. Este país es un manicomio, habría que vallarlo y techarlo, como sostenía el ilustre médico palmero refiriéndose a su isla natal. Y eso.