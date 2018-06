Baleares también pide una reunión “urgentísima” para exigir celeridad en la bonificación del transporte

Baleares y Canarias han solicitado hoy mismo una reunión “urgentísima” con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos (PSOE), para “exigir la máxima celeridad” en la aplicación de la bonificación del 75 % de los billetes de avión y de barco entre los dos archipiélagos y la península de los residentes baleares y canarios.

El ministro ha informado hoy que, al menos, se tardarán seis meses en hacer efectivo este descuento previsto en los presupuestos generales del Estado de 2018.

El conseller balear del Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha informado del contacto telefónico que esta mañana ha mantenido la presidenta de Baleares, Francina Armengol, con el ministro para celebrar esta reunión a la que también asistirá el presidente canario, Fernando Clavijo.

En los pasillos del Parlament balear, Pons ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez “máxima celeridad” en la aplicación de este descuento, que se preveía que fuera efectivo de manera inmediata con la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2018.

El conseller ha achacado al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro el retraso en la aplicación de esta rebaja al emplear la figura de un tramitación gubertamental mediante un real decreto, lo que precisa de un periodo de tiempo fijo que retrasa automáticamente la puesta en marcha de esta bonificación.

Además, el conseller ha recordado que el año pasado el Gobierno del PP aprobó y aplicó el descuento del 75 % para los trayectos dentro del archipiélago balear de manera inmediata, pero Montoro decidió otra fórmula en el caso de los viajes con la Península.

Este cambio fue introducido por el exministro de Hacienda de “manera deliberada”, ha insistido el conseller balear.

“Pedimos la máxima celeridad” en la puesta en marcha de esta descuento, ha reiterado Pons, que ha manifestado que el Govern balear trabajará para que su aplicación sea “lo más ágil” posible.

La reunión de Armengol y Clavijo con el ministro de Fomento se celebrará previsiblemente la próxima semana.

La portavoz del PP en el Parlament balear, Margalidad Prohens, ha calificado hoy de “primer robo” del Gobierno de Pedro Sánchez el retraso a 2019 de la aplicación de la bonificación del 75 % y le ha exigido que este descuento sea una “realidad el 1 de julio sí o sí”.

Prohens ha mostrado su “indignación por este primer robo del gobierno socialista”, ya que había un “compromiso” para aplicar ya este descuento a los ciudadanos de Baleares en sus billete aéreas y de barco con la Península.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha prometido hoy que propondrá al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, medidas para lograr el “acortamiento de plazos” para la entrada en vigor del descuento del 75 % en los vuelos con la península para residentes en las islas.

Después de que el ministro haya anunciado hoy que esta medida no se podrá aplicar antes de seis meses, Armengol ha señalado a través de su cuenta de Twitter que “Baleares no puede esperar más” y ha asegurado que ha hablado con Ábalos para reclamarle la “máxima celeridad en la gestión de la tramitación”.

Balears no pot esperar més. He parlat amb el ministre @abalosmeco per exigir màxima celeritat en la gestió de la tramitació de l’aplicació del 75% de descompte en els transports aeri i marítim i m’ha garantit la seva voluntat de solucionar el problema.

— Francina Armengol (@F_Armengol) 27 de junio de 2018