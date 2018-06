Si el cuerpo se le pone folclórico, ¿se imagina desnudo/a dándolo todo en el salón y la cocina, o solo se ve recogiendo las cosas que hay tiradas por el salón o la cocina? Cuando lo hace delante del espejo, ¿ve animales salvajes o, como Albert Rivera, solo ve españoles? Las tardes de los domingos, ¿se las despacha con un atracón de series y películas o el bajón de esas horas lo combate dale que te dale? Estos días, políticamente tan excitantes, ¿ha tenido erecciones electorales?, ¿gatillazos de censura, quizá? ¿Qué le pone más, un ayuntamiento, un cabildo o un buen Gobierno? ¿Ha tenido alguna vez fantasías sexuales con la parte económica del régimen económico y fiscal? ¿Lo haría con un estatuto de autonomía bien reformado? Cuando en la corporación se acumulan los expedientes o se le amontona el trabajo pendiente, ¿opta por encerrarse sexualmente en sí mismo, y usted ya me entiende? ¿Cuál es su posición respecto a la ley del suelo, quizá la sesenta y nueve o así? Éstas y otras cuestiones bien podrían haberlas incluido en el Cabildo de Fuerteventura en un estudio sobre clima laboral, bienestar y salud del personal (que han optado por reconsiderar), porque no desentonarían con las preguntas que la corporación trasladó a sus profesionales, a quienes entre otras sutilezas se les interroga sobre si sus parejas manifiestan cada vez menos deseo de realizar el acto sexual (no conformándose con colarse en la cama de los trabajadores, también se deslizan sobre las sábanas de sus compañeros/as). ¿Sus relaciones son poco frecuentes o, por el contrario, van por la casa quemando ruedas a todas horas? A juicio de los psicólogos que concibieron este estudio, es importante conocer la vida sexual de los trabajadores para tener una foto más nítida del clima laboral. ¿Se siente feliz como esposo/a o pareja? ¿Atiende al deseo de su esposo/a o pareja? También las hay de las que difícilmente se despachan con un sí/no, como es el caso de la que plantea si les cuesta conseguir una erección -confieso que cuando los lunes entro en la oficina a veces se me atasca un poco, podrían responder-. Y si al llegar a casa después de una jornada laboral en el Cabildo pone una peli porno, ¿qué le sugieren esas imágenes?, ¿ve gente jugando al golf -ya me comprende- o, como Albert Rivera, solo ve españoles?