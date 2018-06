El Cabildo de Tenerife rescata una poesía de Nicolás Estévanez

El Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam) del Cabildo de Tenerife, ubicado en La Laguna, rescata una poesía manuscrita de Nicolás Estévanez, que pertenece al Fondo Estévanez, dedicado al poeta. Se enmarca dentro de la sección digital Tidbits o curiosidades.

Nicolás Estévanez (1838-1914) nació en el seno de una familia burguesa. Tuvo tres hermanos: Francisco, Diego y Patricio y dos hermanas: Cristina e Isabel. La temprana muerte de sus padres, en 1862 y del resto de sus hermanos y hermanas, entre 1866 y 1867, supuso un duro golpe para él y su hermano Patricio quienes, después de ello, forjaron una estrecha relación, que se mantuvo a lo largo de los años y en la distancia a través de numerosa correspondencia.

“Las cosas que estamos viendo

me tienen desorientado;

el mundo no es ya lo que era

en mis juveniles años,

cuando los hombres querían

o ser ricos o ser sabios:

lo que no quería ninguno

era volar como un pájaro.

El más audaz pretendía

vivir en un buen palacio,

el más humilde… una choza

era su sueño dorado;

y ahora, el que más y el que menos

ambiciona un aeroplano

para andar entre las nubes

y romperse el espinazo.

Caballeros, ¡el disloque!

Si esto sigue, ¿adónde vamos?

(TACHADO: Con tanto soñar despiertos

y con tanto hacer el ganso),

nos iremos a… la Cierva

el día menos pensado”.

Tidbits es una palabra inglesa que significa golosinas, y eso es lo que se quiere presentar en esta sección, curiosidades como guías turísticas peculiares, programas de fiestas de otras épocas, folletos singulares, noticias destacadas en revistas canarias y americanas… La intención es mostrar al público documentos que, aún formando parte de la biblioteca, pasan desapercibidos y que, dada su originalidad, merecen un lugar destacado entre las colecciones del Centro.