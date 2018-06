El embuste de Santiago Negrín: dimitido, pero todavía cobrando calentito su sueldo

“Señora presidenta, he llegado al final de mis fuerzas”. Así de apenado, vacío y dolorido presentó su dimisión irrevocable como presidente de RTVC, el pasado 17 de mayo, el controvertido periodista (metido a político) SANTIAGO NEGRÍN a la titular del Parlamento, CAROLINA DARIAS.

Pero parece que “la presión mediática, la controversia judicial y la política partidista” que le obligaron a tomar tan repentina decisión no impide que siga cobrando su suculento sueldito, o estampando (de forma caduca) su firma como presidente del consejo y administrador en documentos oficiales (por ejemplo, las nóminas del personal de RTVC correspondientes a mayo, incluida la suya), y algún que otro oficio administrativo de dudosa legalidad (que nos reservamos por el momento).

NEGRÍN firma todo lo que le pone ante sus narices la comisaria política de la Televisión Canaria, la aún no dimitida DAIDA RODRÍGUEZ, a la sazón jefa de relaciones institucionales de la Cosa, y bajo las órdenes directas del viceconsejero de Comunicación, JOSÉ LUIS MÉNDEZ (toda una autoridad en la industria de la automoción y lector aventajado de JOSEPH GOEBBELS). Como usted puede comprobar, paciente lector, el culebrón de la TV Canaria va para largo, aunque por necesidades del guion, el galán SANTIAGO DAVID resultara atrapado por una maligna dimisión de la que NO logra zafarse. Sigan leyendo que la cosa no acaba aquí…