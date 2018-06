El Gobierno recibe la relación del Plan de Obras del Fdcan en La Palma de manos del Cabildo

El Gobierno de Canarias ha recibido, de manos del Cabildo palmero, la relación del estado de las obras con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) 2017, un documento que, recuerdan desde la corporación insular, “no solo se le ha solicitado a La Palma sino a todos los cabildos”. Actualmente y según estos datos, son ocho los proyectos en la denominada plataforma de contratación, listado de obras a las que se sumarán otras dos antes de concluir esta semana. También se incorpora al litado el proyecto de mejora del viejo Túnel de la Cumbre, que esta semana fue a la Mesa de Contratación de la institución.

Según confirman fuentes de presidencia del Cabildo palmero, están en fase de adquisición cinco bolsas de suelo donde se ejecutarán obras con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias de 2017, que tienen tiempo de justificar hasta el 31 de octubre de este año, fecha en la que expira la última de las prórrogas dadas por el Gobierno de Canarias.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, la nacionalista Rosa Dávila, confirmó ayer en el pleno del Parlamento la recepción de este documento en respuesta a la pregunta de la diputada popular Lorena Hernández Labrador. La parlamentaria del PP expresó su preocupación por el escaso nivel de ejecución del que han tenido noticia pese a haber transcurrido ocho meses desde que plantearan la cuestión en sede parlamentaria. En su intervención, la diputada popular se mostró crítica poniendo de manifiesto que “el Fdcan en La Palma es la crónica de un desastre anunciado”.

Hernández Labrador expresó “sin ser catastrofista ni negativa, es evidente que el ritmo de socialistas y nacionalistas no es el del PP” ni el que a su partido le gustaría para la isla de La Palma. Lejos del optimismo del Cabildo palmero, convencido de que “las obras estarán justificadas dentro del plazo dado por el Gobierno de Canarias”, Hernández Labrador subrayó que “la realidad es constatable y palpable y en junio de 2018 se encuentran en ejecución y siendo muy optimas apenas un 5%” de los proyectos previsto para el año 2017. En su análisis de la situación en la cámara autonómica, “la pachorra del Cabildo lastra la ilusión y el desarrollo” de La Palma. Rosa Dávila no se extendió en su respuesta al Partido Popular, pero sí aclaró que ya habían recibido la información que desde hace algo más de mes y medio se le solicitó a la corporación. La respuesta sobre cuestiones cómo la posibilidad de intervención del Gobierno de Canarias, para recuperar la tutela de parte de los 17,5 millones de euros tal y como han llegado a plantear ayuntamientos como el de Tijarafe y Breña Alta, no fue contestada por Dávila e esta ocasión.

La controversia sobre la ejecución de los fondos, y el escaso número de licitaciones de un total de 47 proyectos, de los que solo está en ejecución uno de ellos en el término municipal de Barlovento, pareció diluirse tras la última reunión que el presidente de la institución insular, Anselmo Pestana, mantuvo con los 14 alcaldes palmeros en el salón de plenos de la corporación. El presidente socialista se ha mostrado siempre firme a la hora defender su convencimiento en que esas 47 obras estarán justificadas dentro del plazo dado por el Ejecutivo canario. Así ha sido pese a las críticas y las dudas razonadas por todos los alcaldes palmeros, algo que ha quedado acreditado a través de documentos oficiales presentados por la Comisión Insular de la Federación Canaria de Municipios, presidida en la Isla por el alcalde socialista de Puntagorda, Vicente Rodríguez.