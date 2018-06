El PSOE considera que el Gobierno de Clavijo merece ser censurado

El líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha considerado hoy que el Gobierno regional que preside Fernando Clavijo (CC) merece ser censurado por su gestión y por tener a las islas “a la cola del país” en las políticas sociales, desde la pobreza a la ausencia de un plan de vivienda.

Torres ha hecho estas declaraciones al término de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Canarias que ha analizado la nueva situación política tras prosperar la moción de censura presentada por su partido y ser investido como presidente el líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

“Fernando Clavijo merece ser censurado por sus políticas antisociales, por haber dicho no a las pensiones no contributivas de Canarias, unas 40.000 personas y la mayoría mujeres; por decir no a un plan específico de vivienda que solventara en parte la ausencia los tremendos problemas que hay en esta tierra, incluido en los espacios turísticos; por rechazar inversiones concretas para educación de 0 a 3 años y por decir que no a planes de infraestructuras turísticas, sociosanitarias y educativas”, ha destacado Torres.

En su opinión, Clavijo merece la censura por presidir un Gobierno que ha aprobado este año unos Presupuestos “antisociales”, y ha agregado que también lo merece el líder de los populares canarios, Asier Antona, porque “esas cuentas salieron adelante con el voto del PP”.

“El PP ha mantenido y mantiene a Fernando Clavijo, ha permitido unas cuentas que están en vigor, que tiene un acuerdo de legislatura tácito y firmado en el que se compromete ambas partes a darse estabilidad, pero una de las dos cuerdas ya no tiene donde asirse porque el Gobierno de España ya no precisa del voto de CC, no lo necesita Pedro Sánchez ni el PSOE, y se acabó esa influencia determinante”, ha agregado Torres.

El secretario general del PSOE canario asegura que su partido seguirá trabajando para que “esa censura se dé en el momento que se convoquen las elecciones en Canarias”, y ha agregado que observa “una alegría en la calle porque se cambia el rumbo político en el país y especialmente en las regiones donde mayor desigualdad existe y, ahí, Canarias es tristemente líder”.

“El PSOE canario tiene el compromiso hasta que se produzca ese cambio político en las islas de liderar una política mucho más justa, equitativa, igualitaria, cohesionada, territorial, social y económica para las ocho islas del archipiélago”, ha abundado Torres.