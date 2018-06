El PSOE tinerfeño quiere un candidato a la presidencia distinto a Torres

En los últimos días se han producido una serie de movimientos por parte de altos cargos del PSOE de Tenerife para encontrar un candidato o candidata alternativo al actual secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, para encabezar las listas electorales en Canarias en los comicios de 2019. De hecho, ya se han llevado a cabo varias reuniones para confirmar los apoyos que podrían obtener para arrebatarle a Torres su más que probable candidatura. Entre los contactos que han realizado ya los socialistas tinerfeños, según ha podido confirmar DIARIO DE AVISOS, se hallan líderes de esta formación política en La Palma y en Fuerteventura.

Algunos nombres han comenzado a aparecer como alternativas al líder grancanario, por ejemplo, el actual secretario general del PSOE de Tenerife y alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín; la diputada Patricia Hernández; el exconsejero de Presidencia, Aarón Afonso, o el que ya tenía que haber sido nombrado en Madrid secretario de Estado, el también diputado autonómico Héctor Gómez, aunque esta opción parece difícil por la petición de Sánchez de contar con el isorano en Madrid. A pesar de esta solicitud expresa del presidente del Gobierno, son muchos los socialistas que han pedido a Gómez que frene su traslado a la capital de España. Muchos le ven como el candidato idóneo para aglutinar a todas las familias contrarias al actual secretario general de los socialistas canarios.

Según fuentes socialistas consultadas por este periódico, el nombramiento como delegada del Gobierno en Canarias de Elena Máñez ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los socialistas tinerfeños. El sector que apoyó en Tenerife a Torres ha perdido la confianza en el grancanario. El enfado no es con Máñez, sino con el hecho de que Torres no haya elegido a un candidato o candidata de la provincia occidental para dirigir la Delegación del Gobierno. Las agrupaciones de La Laguna, El Rosario, Icod de los Vinos y el Puerto de la Cruz no acudieron a la Ejecutiva del pasado fin de semana que se celebró en El Hierro, precisamente por este malestar. Estas agrupaciones estarían dispuestas a apoyar, en el proceso de primarias, a otro candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias distinto a Torres, si bien ese respaldo solo lo podría evitar una “orden expresa” por parte del presidente del Gobierno de España y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

Sin embargo, Ángel Víctor Torres confía en revertir esta situación adversa a sus intereses y poder certificar así sus aspiraciones a ser el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Canarias. El mes de octubre será, previsiblemente, la fecha que elija la Ejecutiva del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) para convocar las primarias a encabezar las listas socialistas en las próximas elecciones. Desde Ferraz se ha indicado a las ejecutivas regionales que ahora no es el momento para realizar esos procesos de elección de candidatos. La situación del partido, sobre todo tras la moción de censura de Sánchez a Mariano Rajoy, ha provocado que los socialistas se hayan unido en torno a su líder para aunar fuerzas y no despistarse de su principal objetivo en estos momentos: darle estabilidad al Gobierno central.

Otra de las decisiones que debe tomar la Ejecutiva de Ángel Víctor Torres es si las primarias para los cabildos y para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se van a realizar conjuntamente o por separado. Alargar mucho el proceso, tal y como recalcan las fuentes consultadas por este periódico, podría provocar un daño mayor al partido, por prolongar un proceso que siempre produce roces en las agrupaciones. Hay algunos candidatos del PSOE que se prevé que puedan ser incluidos en dos listas electorales. Para los socialistas tinerfeños, es fundamental lograr la victoria en el mayor número de ayuntamientos; por eso, creen conveniente que el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín pueda ser el cabeza de lista en el Ayuntamiento isorano y en el Cabildo tinerfeño o, si no hay más alternativas, ser el candidato contrario a Torres a la presidencia del Ejecutivo autonómico. Otra de las que podría hacer doblete es la diputada regional socialista y exvicepresidenta, Patricia Hernández, que baraja la posibilidad de encabezar la plancha del PSOE a la alcaldía de la capital tinerfeña, si conserva su puesto de salida en las listas al Parlamento de Canarias.

La tensión es extrema en el partido de la rosa roja, como siempre, con muchas espinas.