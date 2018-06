El REF ya recoge el descuento del 75% de los viajes Canarias-Península

Ayer fue el día en que se incluyeron en el Régimen Ecónomico y Fiscal (REF) dos históricas conquistas reclamadas desde las Islas: el aumento de la subvención a los pasajeros entre Canarias y la Península hasta el 75% (el 100% en el caso de las mercancías) y el compromiso estatal de que se envíen fondos al Archipiélago para paliar la pobreza cuando esta supere la media nacional. Además, una tercera enmienda fue igualmente aprobada en la reunión celebrada por la ponencia del Congreso de los Diputados creada ad hoc para la reforma del llamado fuero canario: el otorgamiento de ayudas a la desalación de aguas para el regadío, que en las Islas apenas llega al 25% del líquido elemento que se trata.

Estas tres mejoras se encuentran entre las más significativas del nuevo REF, por cuanto hasta ahora solo se incluía la subvención del 75% para pasajeros entre Islas, mientras que en relación con los desplazamientos a la Península aún se contemplaban las ayudas al 33%, lo que ponía en peligro la mejora anterior, cuando subió al 50% del importe. La relevancia radica en que, al estar ahora en el REF, estas mejoras para las Islas dejan de depender de la lucha partidista coyuntural, dado que pasarán a ser (si todo ocurre según lo previsto) parte de una Ley Orgánica de obligado cumplimiento para el Gobierno de turno.

Por eso, aquí no se habla de cantidades sino de compromisos, pero ello no quiere decir que, para este mismo año, solo se queden en palabras. El actual Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año en curso, actualmente en trámite en las Cortes, prevé 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza en las Islas, mientras que las ayudas a la desalación (que incluyen las ya contempladas a galerías y pozos) contarán con otros 8 millones de euros. En cuanto a los desplazamientos, es imposible prever una partida a priori dado que se pagan según la cantidad de los mismos. Aunque se especuló con que los trabajos de la ponencia para la reforma del REF pudieran concluir ayer mismo, lo más probable es que sea en la cita del próximo miércoles día 27, justo una vez concluya el Pleno del Congreso que aprobará definitivamente los PGE, y pretende concluir su trabajo para que pase a comisión en septiembre y a pleno en octubre. Eso sí, la Mesa del Congreso deberá decidir tras la moción de censura y el cambio de gobierno si el REF deberá debatirse en la Comisión de Hacienda o en la de Administraciones Públicas, informó ayer Europa Press.

En la previsiblemente última reunión se abordarán algunas enmiendas transaccionales presentadas por PP, PSOE, CC y NC, tras una reunión mantenida con la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, después de que Cs haya pedido el aplazamiento del debate de esas enmiendas al no haber podido leerlas previamente.

“Al final se decidió aplazar para que varios diputados pudieran leer algunas cosas sencillas, pero que ellos necesitan meditarlas y consultar con sus asesores, y nosotros en aras del consenso hemos aceptado que se aplace una semana la mayoría del trabajo realizado”, dijo ayer la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

“Había unas transaccionales a las que habían llegado a un acuerdo otros partidos que incluían enmiendas, en este caso nuestras, y que no se nos había hecho llegar el texto. Así que hemos pedido aplazamientos sobre textos que no se nos habían hecho llegar porque entendemos que no podemos votar sobre un texto que se nos hace llegar al momento”, expresó por su parte la diputada Melisa Rodríguez (Cs).

Román Rodríguez confía en que se apruebe en noviembre

El presidente de Nueva Canarias se congratuló de que se aprobasen por unanimidad las tres mejoras de su partido en el REF, a la par que confió en que “el texto final esté aprobado para octubre o noviembre, como muy tarde”. Para Román Rodríguez, “se trata, sin lugar a dudas, de un éxito histórico para el Archipiélago”.