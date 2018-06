El senador Zapata (PP) polemiza con el diputado Quevedo (NC)

Mariano Hernández Zapata (PP), senador por la isla de La Palma, garantizó ayer, en declaraciones a este periódico, que en su formación van a “mantener, y si es posible a mejorar, las inversiones previstas para La Palma en los Presupuestos Generales del Estado”. El documento económico aprobado por el Gobierno del Partido Popular (PP), al que ahora van a presentar enmiendas que justifican tras el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura que desbancó a su líder, Mariano Rajoy, permitirá, según Hernández Zapata, introducir algunos cambios que “podrían garantizar la suma de otras inversiones para La Palma”.

El apoyo del diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, a la moción de censura contra Rajoy, es entendida por Hernández Zapata como “una traición” no solo a los de sus filas, sino a los palmeros y a sus intereses y recuerda, entre otros datos, que “la bonificación del 75% al transporte la va a mantener el Partido Popular. Queda claro que no hay bonificación hasta que no haya presupuestos y somos nosotros los que la vamos a defender”.

El senador considera que la fase de enmiendas que abre su partido ahora será beneficiosa para La Palma, pero al mismo tiempo garantiza que “no se tocará lo asignado” a la Isla. Asimismo, deja claro que “Nueva Canarias ha traicionado los intereses de La Palma”, señalando así a Quevedo, quien fue el salvavidas para los Presupuestos de Rajoy, posibilitando incluso que se frenase la fase de enmiendas al documento, pero que apenas unos días más tarde voto a favor de desbancarle, “pese a haber firmado un documento con el PP que tenía como base la confianza mutua y la estabilidad del Estado”, recrimina el senador palmero. “Ellos han puesto en peligro las inversiones que esta isla debe recibir, traicionando dos conceptos que se recogieron en el documento firmado entre el Partido Popular y esa formación política, un documento al que han faltado traicionando al Estado, a la isla de La Palma y a Canarias”.

El representante de La Palma en la Cámara Alta garantizó que “será el PP el que haga posible que las inversiones directas lleguen a La Palma en estos presupuestos generales”. Inversiones entre las que figuran 1,3 millones de euros destinados al puerto capitalino; cerca de un millón de euros para el aeropuerto; 11 millones para el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), donde se engloba el observatorio palmero del Roque de Los Muchachos y el Centro de Astrofísica de La Palma, además de otros cuatro millones de euros que el Ministerio de Fomento, que dirigirá ahora el socialista José Luis Ábalos, destinaría a la carretera del Roque, entre otras partidas.

Hernández Zapata aseguró que “NC impuso incorporar inversiones para La Palma que ni siquiera tienen proyecto y, pese a ser advertidos, persistieron en mantenerlas”. Entre estas obras imposibles de ejecutar por la falta de proyecto, pese a su nominación concreta con partida económico incluida, el senador citó “las inversiones para el Mirador de la Concepción, para las Charcas de las Maretas y otra para la central hidroeléctrica del Salto del Mulato”, en San Andrés y Sauces.