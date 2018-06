Entrevista Imaginaria a Màxim Huerta: “No soporto a los tíos musculosos”

Está recién nombrado y me parece más bonito que un San Luis. Es un tipo agradable, la verdad.

-¿Cómo le llamo Màxim o Máxim?

“Oiga, ¿y a usted no le suena igual?”.

-Sí.

“Pues llámeme como le dé la gana”.

-¿Sabe usted lo que es el culantrillo?

“Sí, una planta helecha que se da en las umbrías de Canarias”.

-Joder, qué erudición.

“Por eso estoy aquí, en el Ministerio”.

-¿Es verdad que no le gusta hacer deporte?

“No, se interpretó mal; lo que no me gustan son los tíos musculosos”.

-¿Quién es el ministro más tonto?

“Yo creo que el menos listo es el propio presidente”.

-¿Es cierto que le ofreció usted un cargo al Del Bosque?

“Él lo ha desmentido”.

-¿Qué programa ve en la tele?

“Hombres, mujeres y viceversa, con mamá”.

-¿Se vio de ministro cuando firmaba sus libros de viajes en la feria madrileña?

“¡Qué va!, ni siquiera de subsecretario”.

-¿Se acuerda de cuando presentó el Carnaval de Tenerife?

“¡Claro! Yo tengo un punto de carnavalero”.

-Oiga, don Màxim, ¿qué sintió cuando lo llamó Sánchez y le ofreció la cosa?

“Imagine, un subidón”.

-Si hiciera deporte, ¿qué le gustaría ser?

“Juez de línea”.

-¿Le gusta el fútbol?

“Todavía no; el otro día metí la pata porque dije en una entrevista en la COPE que el punto de penalti tenía forma de alcantarilla”.

-¿Con quién sintoniza mejor del Gobierno?

“Con todas”.

-¿Romperá moldes este Gabinete?

“No lo sé, pero si nos dejan nos vamos a querer toda la vida”.

-¿Cuál es la consigna de don Sánchez?

“Que seamos nosotros mismos y mismas”.

-¿Su opinión de Torra?

“Muy basto”.

-¿De Rajoy?

“Muy fino”.

-¿Su libro?

“El retrato de Dorian Gray”.

-¿Su película?

“No desearás al vecino del quinto”.

-¿Tiene usted un programa preconcebido para la cultura y el deporte?

“Yo de deportes no sé nada; para la cultura, mejorar los telediarios”.

-¿Y si ganamos el Mundial?

“¿Qué Mundial?”.

-Vale, machote.