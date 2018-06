Finge ser el primer ministro marroquí para cenar en un restaurante, ¡y la lía!

Un hombre, desesperado por reservar una mesa en un restaurante, fingió ser el primer ministro de Marruecos para acudir con su familia, según informa el diario británico Daily Mail.

En un primer momento, el varón llamó al establecimiento, pero ante la negativa del mismo, decidió volver a intentarlo argumentando ser el propio Saadeddine Othmani, de 62 años. Coincidiendo con que el líder marroquí también se encontraba en Rusia, el local efectuó la reserva de inmediato.

Un vídeo, que ya se ha hecho viral, muestra a uno de los cocineros fotografiándose con orgullo junto al supuesto primer ministro. Sin embargo, la grabación fue compartida por un usuario de Twitter que afirmaba ser su hijo.

“Mi padre quería hacer una reserva en un restaurante y le dijeron que estaban completamente ocupados. Minutos después volvió a llamar diciendo que era el primer ministro de Marruecos”, escribe en la red social.

My dad wanted to make a reservation at a restaurant and they told him that they were completely booked, minutes later he called back claiming to be the prime minister of Morocco….. we got the best table in the place and the chef answer him to sign a plate and take a pic w him😭 pic.twitter.com/Yx2hdlK5Zf

— Ihab. (@Ihab8knicks) 19 de junio de 2018