Hay un mosqueo considerable con lo del 75%, pero mezclarlo con lo de Cataluña…

A los canarios nos ha sentado fatal enterarnos de que la bonificación del 75% para los viajes con la Península se retrasa nada menos que medio año, cuando lo previsto era que entrase en vigor este lunes 2 de julio. Basta con salir a la calle para comprobar que los mentideros están que arden con una demora que ha tumbado tantas ilusiones para este verano, y no solo por las vacaciones, sino también por los reencuentros familiares y demás. Pero, caramba, al presidente del Cabildo, CARLOS ALONSO, tan amigo él de meterse en todos los jaleos, se le ocurrió ayer expresar este cabreo general con la siguiente frase: “Antes acercarán los presos del procés que ayudarán a que los canarios se acerquen a la Península”. Cada uno lo verá a su manera, pero la mejor ocurrencia de ALONSO no parece, no.