Llegó el miércoles 20 de junio, aquí está, el calendario lo recuerda como si tal cosa, con cara de que no ha ocurrido nada, a lo suyo, esperando a que ardan las hogueras de San Juan, poco más. A este 20 de junio le da igual la política, éste o aquel, Pedro o Mariano, si todo puede ocurrir o si todo pudo ocurrir pero finalmente, en lo que a la política local se refiere, lo único que pasó es que no pasó nada. Mirado desde Lugo, Huesca, Murcia, Cáceres o Almería, este 20 de junio amanece que no es poco, deja correr las horas como los trescientos sesenta y cuatro restantes. Aquí, en las Islas, iba a ser diferente, hoy pudo ser un gran día. El 20 de junio estaba llamado a arrancar con un ejército de contribuyentes sentados frente al ordenador, los dedos sobre el teclado, la mirada fija en la pantalla, los reflejos engrasados y las prioridades bien anotadas, preparados, listos, ya. Una legión de veraneantes esperaba el momento en que se activaría el descuento del 75%. Sin ánimo de faltar al 30 de mayo, este 20 de junio se nos anunció como el verdadero Día de Canarias. Una legión de ultraperiféricos estaba llamada a igualar los aluviones que se generan en la red cuando salen a la venta las entradas de U2, Coldplay o Bruno Mars. Y ya está aquí, pero lo que pudo ser no fue, sobre todo para quienes cogiéndose las vacaciones en julio decidieron aguantar sin comprar billetes aéreos para pillar el 75%, y el arroz se les pasó volando. Puede que para los empadronados en Logroño, Getafe o San Sebastián de los Reyes hoy solo sea el día que sigue al diecinueve, pero para los canarios estaba marcado en rojo. ¿Qué ha pasó? Quienes evangelizaron que estos eran los mejores presupuestos de la edad moderna coquetearon con la tentación de menear plazos y partidas. Son unas cuentas inmejorables, proclamaron (no debían serlo tanto, porque con la moción de censura se les ocurrió un par de enmiendas estupendas). Pidieron calma, y garantizaron que en modo alguno ese pequeño zarandeo causaría perjuicio alguno a la gente de por aquí. ¿Qué harán con los niños quienes cogen vacaciones en julio y han estado apurando fechas para acogerse al 75%?, ¿se los cargan al hombro? La bonificación se aplicará en apenas siete o diez días, a finales de mes, sí, vale, pero con el retraso han jodido a un buen montón de familias que por esperar terminaron pagándolo más caro.