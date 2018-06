Japón mata 333 ballenas, la mayoría preñadas, durante su última caza ‘científica’

Japón continúa con la matanza de ballenas. Durante su última campaña el pasado marzo, los pescadores acabaron con la vida de un total de 333 cetáceos, entre ellos, 122 eran ballenas preñadas y 114 ejemplares jóvenes e, incluso, crías.

Así lo ha manifestado el último informe técnico enviado a la Comisión Ballenera Internacional, elaborado por los investigadores que analizan los datos de la campaña anual de caza masiva de ballenas, justificada como una actividad científica por parte del mencionado país.

Según explican los científicos en el documento, los cetáceos capturados ayudan a descubrir nuevos datos acerca de su alimentación, ciclo de vida y actividad reproductiva.

Sin embargo, la Comisión Ballenera Internacional ha condenado durante los últimos años la decisión unilateral de Japón de mantener la captura de ballenas, pese a que el gobierno nipón hace caso omiso a las numerosas condenas impuestas también por diversos tribunales de justicia internacional.

The environmental equivalent of a crime against humanity. https://t.co/3KALpMQSco #Japan #whaling

— Blue Planet Society (@Seasaver) 29 de mayo de 2018