Kevin Yanes: “Estoy disfrutando uno de los mejores momentos de mi vida”

El Club Deportivo Salesianos CDS Tenerife logró este fin de semana un histórico ascenso a la Segunda División del fútbol sala nacional tras eliminar al Zamora FC por 6-1 en una épica eliminatoria que se resolvió en la prórroga tras finalizar los 40 minutos reglamentarios con 2-1. Al final del encuentro se desbordó la alegría en el pabellón Quiquirá de La Orotava entre toda la familia salesiana y los aficionados al fútbol sala.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el jugador tinerfeño Kevin Yanes, que el pasado verano regresó a Tenerife tras sus dos temporadas defendiendo los colores del Futsal Bisceglie (A2) Atlético Cassano (B). Autor de cuatro goles en el partido más importante de la temporada todavía no se creía el logro que había realizado junto a sus compañeros. “Estoy en un sueño. Ni en mis mejores sueños, ha sido perfecto, más si cabe cuando el martes sufrí un esguince durante el entrenamiento. No me lo esperaba en absoluto, pero el equipo rindió a un alto nivel y no nos achicamos en los momentos complicados. La verdad es que todavía no nos creemos lo que hemos hecho”.

Cuestionado sobre si se imaginaba tras su regreso desde Italia la temporada perfecta que realizaron, aseguró que “para nada. Ruymán me dijo al principio de temporada que no me acomodara, me exigió a tope para que estuviera a mi nivel y eso lo que he hecho hasta ahora. Estoy muy contento, sobre todo por mis compañeros que han dado un salto de calidad importante que los ha llevado a jugar el play-off de ascenso a Segunda División, algo que nunca nos lo hubiésemos imaginado al principio de la categoría. Al final todo el esfuerzo ha merecido la pena”.

Todavía en una nube, el ala del Salesianos cree que “con el paso de los días asimilaremos mejor todo este logro. Ahora vamos a seguir celebrándolo y desde el club nos han dicho que si ascendíamos deportivamente, del tema económico no nos preocupamos. Aunque tengo varias ofertas para fichar fuera, ahora que tengo un trabajo estable en la Isla y que puedo compaginarlo con los entrenamientos y los partidos, mi intención es quedarme, ya que estoy muy bien en el club y estoy disfrutando uno de los mejores momentos de mi vida deportiva”.

El dorsal 12 del Salesianos se alegró especialmente por todos los chicos de la cantera del club. “Salvo Yeray y yo, que hemos jugado a un alto nivel, el resto de chavales lo hicieron muy bien pese a jugar hasta ahora en territorial y sin estar acostumbrados a disputar partidos de alta exigencia contra gente de gran nivel como los peninsulares. Si en el primer partido de ida nos faltó gente con un poco de experiencia en la rotación, ayer le dije a los chicos en el vestuario que ‘sí estábamos todos enchufados tendríamos nuestras opciones’ y la verdad es que todo salió muy bien y rindieron lo esperado”. Yanes también tuvo palabras de agradecimiento a la afición. “Fue un placer ver el Quiquirá lleno, era una maravilla. Llevo muchos años jugando fuera, pero lo que viví aquí fue brutal, de las mejores experiencias”.

Cabello: “Es algo irrepetible”

Otro de los hombres más felices es el entrenador Ruymán Cabello, que regresa a la élite. “Todavía no me lo creo. Si al principio de temporada nos dicen que vamos a ascender, no lo creeríamos pues era un sueño muy lejano de la realidad, pero cuando se ha cumplido, todavía nos está costando asimilarlo. Cuando pensamos lo que hemos hecho, es que no es sólo ascender, sino cómo lo hemos hecho, es algo que va a ser irrepetible”.

El técnico tinerfeño reconoció que tras el 2-1 del Zamora estaba inquieto pues “si ellos marcaban un gol quedaba muy poco tiempo para que hiciéramos dos. Ese fue el riesgo que corrimos, pero el equipo se afianzó. Sabíamos que iba a ser un partido largo y duro, y que ellos rotaban poco su quinteto y aprovechamos esa circunstncia para llegar más frescos a la prórroga. Al final nos salió bien y la afrontamos en buenas condiciones físicas para rematarla. El 3-1 antes del descanso de la prórroga les mató, y cuando ellos intentaron arriesgar con el portero-jugador no esperaban que les presionáramos tan arriba buscando su error y el 4-1 terminó por sentenciarles. La verdad que somos un equipo con diferentes estrategias tácticas para afrontar cualquier tipo de situaciones, y en este play-off hemos demostrado el acierto de algunas que nos han llevado a afrontar una eliminatoria con tanta exigencia”.

Cuestionado por el futuro más inminente de esta plantilla del primer entrenador del CDS Salesianos Tenerife, Ruymán Cabello afirmó que “ahora mismo estamos pletóricos y toca celebrarlo. Les prometí a los chicos que si ganábamos la eliminatoria íbamos a contar con todos la próxima temporada porque se lo han ganado en el campo. Esa es la idea que tenemos desde el club. Ya comenté durante la semana que tenemos claro el modelo que queremos y fracasaríamos si no somos fieles a nuestro modelo de cantera que nos ha llevado hasta el ascenso a la Segunda División”.

El CD Salesianos, un proyecto de cantera que sigue creciendo

El CD Salesianos de La Orotava es un club con 18 años de historia que siempre ha crecido con los pies en el suelo desde la base hasta el primer equipo. Cuenta con escuelita, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y séniors femenino y masculino. Fiel a su idea formativa, el 29 de junio comenzará un campus para jugadores, mientras Yeray Olivero organiza otro de porteros.