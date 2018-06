Que nadie piense que la izquierdona -PSOE y Podemos- no se va a entender en los años próximos. Se entenderán y se perdonarán mutuamente sus chanchullos, que los habrá. Todo este lío de las financiaciones ilegales de los partidos es pura filfa. Todo el mundo sabe que en España los partidos se financian desde siempre más o menos ilegalmente, lo que ocurre es que a algunos los trincan y a otros no. En España todo es ambiguo, hasta las leyes, porque interesa: así, todos estamos pendientes de un hilo. Ningún Gobierno ha acometido con vigor una auténtica ley de financiación electoral, o de partidos, porque no interesa. Si ésta existiera no se habría producido el caso Gürtel, ni el 3-5% de Convergencia, ni siquiera habría llegado el dinero fácil procedente de Venezuela y de Irán, ni otros casos de corrupción parecidos. Se ha producido una reunión “secreta” de Pedro y Pablo Picapiedra en La Moncloa, sin darse cuenta -ninguno de los dos- de que en España no hay nada secreto porque no los hay entre porteras, horteras y cocineras. Ya tienen a Urdangarin, que no es ni mucho menos más malo que el común, en el talego. No creo que vaya a permanecer mucho tiempo entre rejas y me alegro. Al fin y al cabo, otros hay en la derechona y la izquierdona mucho peores que él, más malandrines. Quien está que no sabe dónde meterse es el pobre Rivera, neófito político y jefe de filas de Ciudadanos, al que han dejado, como apareció en aquella foto: con el culo al aire. Yo no he visto torpeza mayor. Es como si un pacífico mero luchara contra una bandada de tiburones blancos. Sánchez se plegará a Iglesias, con tal de seguir en el recinto de La Moncloa que le está decorando Begoña. Yo no he visto obsesión más grande.