La Nave y The Blues Riders protagonizan el Día Europeo de la Música

El Espacio Aguere Cultural servirá de marco para la celebración del Día Europeo de la Música, cita por la que en años anteriores han pasado formaciones como Triángulo de Bizarro y La Excepción, entre otros. El concierto de este año en Tenerife, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, se llevará cabo el próximo 21 de junio y contará con la presencia de La Nave y The Blues Riders. Finalmente La Habitación Roja, tal y como se había programado desde un principio, no puede ser parte del cartel por motivos ajenos a la organización.

The Blues Riders es una banda formada en el año 2015 en la isla de Gran Canaria. En sus directos, este grupo ofrece un blues rock en estado puro con grandes dosis de energía. Sus componentes han militado en diversos proyectos musicales canarios con repercusión nacional e internacional y con varios trabajos publicados, tales como Red Beard, Reciclaje, Oscartienealas o Said Muti.

Con una experiencia sobre los escenarios de más de 20 años, los integrantes de The Blues Riders han actuado, con las formaciones anteriormente citadas, en grandes festivales como el Womad, Primavera Sound o La noche Americana de Radio 3. Las influencias de la banda van desde el Blues clásico de Robert Johnson, Muddy Waters o Buddy Guy a grupos de Blues Rock como Cream, The Jimi Hendrix Experience o Led Zeppelin, aunque en su repertorio también se pueden encontrar guiños a bandas más contemporáneas como Wolfmother, The Black Keys o Rival Sons. En cada concierto, The Blues Riders ofrece al público una propuesta diferente, con mucha personalidad, entregando el alma y el corazón en cada canción.

La Nave, por su parte. es un proyecto local ideado por Alejandro Aguilar con el que, hundiendo sus raíces en el rock y el pop más legendario, proponen la exploración de nuevos espacios sonoros, unificando lenguajes e inventando nuevas rutas por las que poder transitar entre melodías que, unas veces, se descubren con virulencia y, otras, navegan sobre el sosiego. Así, nos descubren los caminos misteriosos que nos llevan hasta sus canciones, escondidas en un universo musical siempre cambiante.