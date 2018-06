La oposición rechaza la presencia de Zapatero en Venezuela para “lavar la cara a Maduro”

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), principal fuerza opositora de Venezuela, ha criticado que el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero haya regresado a la nación caribeña para intentar reactivar el diálogo político, reprochándole que “su única intención es lavarle la cara” al presidente, Nicolás Maduro.

Zapatero visitó Venezuela durante el fin de semana para, según reveló, reunirse con los opositores Vicente Díaz, Timoteo Zambrano y Luis Aquiles Moreno con miras a reanudar el diálogo entre el Gobierno y la MUD que se desarrolló entre septiembre y febrero en República Dominicana y finalmente fracasó.

Díaz ha aclarado que no se trató de una reunión de dirigentes opositores con Zapatero, sino de una “cena social” a la que fue invitado por el embajador español, Jesús Silva. “No había ningún dirigente opositor”, ha afirmado en Twitter. “En mi caso soy opositor pero no soy dirigente de nada”, ha recalcado.

Zambrano, por su parte, ha confirmado al diario venezolano ‘El Nacional’ que el pasado sábado hubo un encuentro entre opositores y Zapatero, si bien ha sostenido que no hablaron de un nuevo diálogo, sino de la situación general en Venezuela y en España. “Incluso conversamos más sobre España que de Venezuela”, ha afirmado.

“Desde la Unidad Democrática, rechazamos la presencia del ex presidente Rodríguez Zapatero en Venezuela. Su única intención es lavarle la cara a Maduro para que bajen las sanciones contra los corruptos”, ha escrito la coalición opositora en Twitter.

En la misma línea se ha expresado Primero Justicia, uno de los partidos políticos de la MUD, quien alerta de que la “misión” de Zapatero es “imponer un supuesto diálogo para evitar que la presión internacional siga aumentando” y de esta forma “brindar oxígeno a Maduro y su régimen”.

Aclaro a El Nacional y demás medios que no he asistido a ninguna reunión de dirigentes opositores con el expresidente Zapatero. Asistí a una cena social invitado por el embajador Silva donde no había ningún dirigente opositor. En mi caso soy opositor pero no soy dirigente de nada https://t.co/EO3lSRxsWG

— Vicente Díaz (@VicenteDz) 17 de junio de 2018