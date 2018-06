La peor celebración del Mundial desata el cachondeo en Twitter

El Mundial de Rusia está dejando muchos momentos memorables en lo futbolístico, pero también en el anecdotario de curiosidades del presente campeonatos. El primero de esos instantes ya para el recuerdo, y que dejó pasmados a millones de espectadores en todo el mundo, fue el estrambótico saque de banda del lateral izquierdo de la selección de Irán, un saque que incluyó una voltereta y un traspié, y cuya finalidad aún se discute entre los aficionados.

El segundo momento chorra de este Mundial ocurrió este jueves durante el partido que enfrentó a Bélgica y a Inglaterra. Adnan Janujaz se marca un espectacular disparo desde fuera del área que acaba en gol. La alegría se apodera del jugador y de todos sus compañeros, especialmente de uno de ellos, Michy Batshuayi. Este jugador, que estaba más cerca de la portería, recoge el balón del fondo de la red y con toda su rabia (incluso se muerde los labios) golpea la pelota con todas sus fuerzas. El balón, siempre caprichoso, golpea en el poste y el rebote le da de lleno en la frente, dejando al jugador bastante tocado. Mientras, todo el equipo celebra el gol que acaba de marcar su compañero.

La desafortunada celebración se convirtió en seguida en motivo de risas y cachondeo generalizado en Twitter, donde el propio jugador ha bromeado sobre el tema.

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated 😂 pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 de junio de 2018