Mercedes Benz Clase C, la reinvención de un éxito de ventas

El Clase C, la serie de turismos más vendida de Mercedes-Benz, acomete su quinto año de producción con amplias modificaciones. Los elementos estéticos predominantes de la reestilización se sitúan en el frontal del vehículo, así como en la configuración de los faros y las luces traseras. Celebra también su estreno una nueva estructura de equipos electrónicos. El cliente percibe estas novedades en su contacto con el producto; por ejemplo, en el visualizador completamente digital del cuadro de instrumentos disponible como opción y en los sistemas multimedia con posibilidades de visualizado e información a medida. Los sistemas de asistencia a la conducción se sitúan ahora al nivel del Clase S. A ello se suman los nuevos motores diésel y de gasolina.

El Clase C de la generación actual fue el modelo más vendido de Mercedes-Benz durante su cuarto año de comercialización. En 2017 se vendieron en todo el mundo más de 415.000 unidades de la berlina y el Estate. Uno de los secretos del éxito del Clase C es la amplia variedad de modelos, que incluye dos versiones deportivas de dos puertas. Tanto el coupé, introducido a finales de 2015, como el cabrio, disponible desde verano de 2016, convencen y entusiasman a partes iguales. El Clase C se fabrica en cuatro plantas, distribuidas por cuatro continentes. Junto a la factoría principal de Bremen (Alemania), se trata de las plantas de East London (Sudáfrica), Tuscaloosa (EE.UU.) y Pekín (China). Esta última alberga la producción de la versión larga del Clase C Berlina, destinada en exclusiva al mercado chino. En el año 2017, el mayor mercado para el Clase C ha sido China.

La electrificación sigue su curso: C 200 con EQ Boost

El nuevo Clase C sale a la venta equipado con una nueva generación de motores de gasolina de cuatro cilindros. Al mismo tiempo se incorpora en las variantes de 1,5 litros —C 200— un sistema adicional de 48 voltios con alternador arrancador accionado por correa.

· C 200: 135 kW/184 CV, 280 Nm; potencia adicional motor eléctrico 10 kW, par motor adicional motor eléctrico 160 Nm; (consumo de combustible en el ciclo mixto 6,8-6,3 l/100 km, emisiones de CO2 en el ciclo mixto 154-144 g/km)2

La combinación del sistema de 48 voltios con EQ Boost crea los requisitos necesarios para implementar funciones adicionales que contribuyen a reducir una vez más el consumo de combustible y a aumentar al mismo tiempo la agilidad y el confort de conducción. Al acelerar, la función EQ Boost puede apoyar al motor de 135 kW (184 CV) con 10 kW (14 CV) adicionales, puenteando de ese modo los breves instantes necesarios hasta que el turbocompresor haya alcanzado su presión máxima de sobrealimentación. La asistencia de la función boost se utiliza asimismo para alcanzar cuanto antes el número de revoluciones deseado del motor durante los procesos de cambio de marcha. Con ello se acorta la duración de los cambios de relación del cambio automático. Al decelerar, el alternador arrancador recupera energía cinética y recarga la batería. La bomba de agua tiene accionamiento eléctrico y se controla por medio de un diagrama característico. De ese modo es posible adaptar del mejor modo posible la potencia de refrigeración a la demanda efectiva.

Otras ventajas son el modo de planeo con motor apagado y la recuperación energética con parada inteligente del motor mientras el vehículo prosigue la marcha sin propulsión. El sistema de parada y arranque opera de un modo especialmente confortable gracias al alternador arrancador, pues el motor arranca de nuevo con gran rapidez, con bajas vibraciones y casi sin ruido.

Las medidas para reducir la fricción en el interior del motor completan la estrategia de aumento de eficiencia del nuevo propulsor de cuatro cilindros. Esto incluye el procedimiento CONICSHAPE® patentado por Mercedes-Benz, denominado bruñido cónico por los ingenieros de desarrollo. Como resultado del bruñido específico de las camisas, la sección interior de los cilindros se amplía hacia abajo, con lo que disminuye la fricción en el recubrimiento exterior de los pistones y, en consecuencia, el desgaste y el consumo. Junto a los motores diésel, ahora también se equipan con filtros de partículas todos los motores de gasolina destinados al mercado europeo.

La versión más moderna de un diésel: C 200 d y C 220 d

En el mercado español se ofrecerá la renovada versión de dos litros OM 654 D20 (82 x 92,3 mm) con el C 200 d y el C 220 d, que abren nuevas dimensiones de eficiencia.

C 200 d con 9G-TRONIC (sólo para berlina y Estate): 110 kW/150 CV, 360 Nm; (consumo de combustible en el ciclo mixto 5,0-4,8 l/100 km; emisiones de CO2 en el ciclo mixto: 132-126 g/km)2

· C 220 d: 143 kW/194 CV, 400 Nm; (consumo de combustible en el ciclo mixto 5,1-4,8 l/100 km, emisiones de CO2 en el ciclo mixto

136-126 g/km)²

· C 220 d 4MATIC: 143 kW/194 CV, 400 Nm; (consumo de combustible en el ciclo mixto 5,5 -5,3 l/100 km, emisiones de CO2 en el ciclo mixto 144 -139 g/km)²

Este motor OM 654 se utiliza también el procedimiento de combustión con pistones de cavidades escalonadas. El nombre se refiere a la forma del pistón en la cámara de combustión. Otras innovaciones son la combinación de bloque motor de aluminio y pistones de acero, así como el revestimiento NANOSLIDE® perfeccionado de las camisas de los cilindros.

El extraordinario despliegue de potencia es fruto, por un lado, de una conducción mejorada del aire en el lado de aspiración y de escape, y por otro, de la inyección common rail de cuarta generación con una presión de hasta 2.050 bares y una reducción de la fricción interna en un 25% aproximadamente. Además, el nuevo motor es más compacto que su predecesor. Todos los componentes relevantes para la reducción de las emisiones se montan directamente junto al motor. Gracias a la disposición cercana al motor, el sistema de postratamiento de los gases de escape alcanza rápidamente la temperatura de trabajo tras el arranque en frío y presenta menores pérdidas térmicas y, por tanto, condiciones de operación sobresalientes.

Mercedes-AMG: más prestaciones para el C 43 4MATIC

El motor V6 biturbo del Mercedes-AMG C 43 4MATIC se distingue por su enorme potencia y, al mismo tiempo, por sus bajas cotas de consumo y emisiones. Los dos turbocompresores se montan junto al motor y se distinguen por su respuesta especialmente espontánea. Para su incorporación en el nuevo Clase C, los ingenieros de desarrollo de AMG han incrementado en 17 kW (23 CV) la potencia del motor V6 de 3,0 litros, que asciende ahora a 287 kW (390 CV). El par motor máximo de 520 Nm está disponible desde las 2.500 hasta las 5.000 rpm.

· C 43 4MATIC: 287 kW/390 CV, 520 Nm; (consumo de combustible en el ciclo mixto 9,8-9,3 l/100 km, emisiones de CO2 en el ciclo mixto

223-213 g/km)²

Este paquete hace posible unas prestaciones más que convincentes. El nuevo C 43 4MATIC Berlina completa el sprint de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos, y el Estate en 4,8 segundos. La velocidad se limita por vía electrónica al alcanzar los 250 km/h.

El motor está abridado al cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, optimizado por el equipo de desarrollo de Mercedes-AMG para transmitir una vivencia de conducción altamente dinámica. Gracias a un software específico de gestión del cambio se logran transiciones muy cortas entre las distintas marchas.

Tracción integral 4MATIC: elevada tracción, incluso al circular por carreteras en mal estado

El C 220 d está disponible con la tracción integral permanente 4MATIC, de manera que ofrece un mayor agarre y más estabilidad de marcha, especialmente si se circula sobre calzadas en mal estado. El dimensionamiento de la tracción integral 4MATIC favorece el dinamismo, con una asignación del 45% del par al eje delantero y 55% al trasero. Como hasta ahora, la combinación del sistema de regulación de la estabilidad ESP® con el sistema electrónico de tracción 4ETS permite renunciar a bloqueos de diferencial convencionales. De ese modo se ahorra peso y aumentan sensiblemente la seguridad de conducción y el confort.

En los modelos Mercedes-AMG C 43, la tracción integral forma parte del equipamiento de serie y se distingue por la distribución del par con prioridad al eje trasero: 31% delante y 69% detrás.

Exterior: faros con nuevo diseño interior

La nueva presencia exterior del Clase C se caracteriza por su simbiosis de deportividad, emoción e inteligencia. Los elementos estéticos predominantes se sitúan en el frontal del vehículo, así como en la configuración de los faros y las luces traseras.

A partir de la reestilización, los modelos de la berlina y el Estate con la línea opcional AMG Line incluyen la parrilla de efecto diamante. Además, los parachoques delanteros presentan un nuevo diseño en todas las líneas de equipamiento. Estos elementos acentúan la expresividad de la berlina y el Estate con línea EXCLUSIVE Exterior y el dinamismo de los modelos con línea AVANTGARDE Exterior (de serie en España).

El Clase C (en todas sus carrocerías) equipa de serie en España faros LED High Performance, que se distinguen por un diseño interior especialmente llamativo. Además, y por primera vez en esta serie, se ofrecen faros MULTIBEAM LED con luces de carretera ULTRA RANGE (más abajo se ofrecen más detalles sobre este equipo).

Intelligent Drive: lo último en seguridad activa

El nuevo Clase C dispone de la generación más moderna de sistemas de asistencia a la conducción de Mercedes-Benz. Estos equipos prestan asistencia e interactúan con el conductor para ofrecer un nivel de seguridad activa más alto que en el modelo predecesor. El Clase C puede conducir de forma semiautónoma en más situaciones que hasta ahora.

Al mismo tiempo, el Clase C utiliza los datos de los mapas de carreteras y de navegación para las funciones de asistencia. Gracias a estos datos, el asistente activo de distancia DISTRONIC que forma parte del paquete de asistencia a la conducción puede ayudar al conductor en numerosas situaciones y adaptar la velocidad del vehículo —por ejemplo, al acercarse a curvas, cruces o rotondas— en función del trazado de la ruta prevista. A ello se añaden nuevas funciones del asistente activo de dirección. Por ejemplo, y entre otras, un asistente activo para cambio de carril de funcionamiento intuitivo y el asistente activo de parada de emergencia.

El nuevo Clase C está equipado de serie con un asistente de frenado activo con funciones ampliadas. Si lo exige la situación, este equipo puede aportar una contribución importante para evitar una colisión por alcance con vehículos precedentes que circulan a menor velocidad o que están detenidos, e incluso con peatones o ciclistas que atraviesan la calzada, o al menos a reducir las consecuencias de un accidente.

Faros MULTIBEAM LED: una visibilidad excelente en cualquier situación

La gama de equipos opcionales para el Clase C incluye ahora los faros MULTIBEAM LED. En comparación con el LED Intelligent Light System disponible hasta la fecha se han añadido nuevas funciones como la luz para cruces, la luz para rotondas, la luz para ciudad y la luz para lluvia.

En el modo de luz de carretera, las luces de carretera automáticas Plus permiten iluminar de forma permanente una zona más amplia de la calzada sin deslumbrar por ello a otros conductores. Si no se detecta ningún otro usuario de la vía, el trazado de la calzada es recto y la velocidad del vehículo es mayor de 40 km/h, se conectan automáticamente las luces de carretera ULTRA RANGE. Si se detectan vehículos precedentes o circulando en sentido contrario, se desconectan parcialmente algunos LED de los módulos de luces de carretera, generando una escotadura en forma de U en el cono luminoso.

Concepto de manejo y visualizado: visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital como opción

El Clase C utiliza un nuevo concepto de visualizado, que incluye opcionalmente un cuadro de instrumentos completamente digital con tres estilos diferentes, «Classic», «Sport» y «Progressive».

Las posibilidades de visualización, en síntesis:

Cuadro de instrumentos: el modelo básico equipa un cuadro de instrumentos clásico de dos tubos. Entre los tubos se encuentra un visualizador en color de 5,5 pulgadas (resolución: 383 x 600 píxeles). En este caso, el estilo de visualización es «Classic».

Como equipo opcional se ofrece un visualizador totalmente digital para el cuadro de instrumentos. La pantalla mide 12,3 pulgadas de diagonal y visualiza los contenidos en alta resolución, con 1.920 x 720 píxeles. El moderno diseño de la pantalla está disponible en tres estilos muy diferentes, «Classic», «Sport» y «Progressive».

Visualizador de medios: la pantalla multimedia situada por encima de la consola central está también disponible en dos tamaños. En combinación con Audio 20 tiene 7 pulgadas de diagonal y una resolución de 960 x 540 píxeles. En este caso, el estilo de visualización es «Classic». Opcionalmente se ofrece por primera vez en combinación con Audio 20 un visualizador de medios de alta resolución con 10,25 pulgadas de diagonal y 1.920 x 720 píxeles.

El Clase C está equipado con elementos Touch Control en el volante. Estos componentes reaccionan a los movimientos de barrido con los dedos como la pantalla de un smartphone. Otra novedad es la posibilidad de activar los sistemas DISTRONIC y Tempomat empleando elementos de mando integrados en el volante. El sistema de infoentretenimiento se puede manejar también utilizando el panel táctil con controlador (novedad: con confirmación háptica) situado en la consola central o mediante el sistema de mando fónico LINGUATRONIC. El Head-up-Display opcional ofrece ahora un margen más amplio de ajuste.

Control de confort ENERGIZING: mayor bienestar

El control de confort ENERGIZING (equipo opcional) conecta entre sí diferentes sistemas de confort del vehículo. Combina de forma selectiva funciones del aire acondicionado (incluyendo la ambientación) y de los asientos (calefacción, ventilación y, en la berlina y el Estate, también masaje), así como diferentes efectos de luz y musicales, permitiendo un ajuste de bienestar especialmente adaptado al estado de ánimo o a las preferencias personales del cliente. Esto favorece una mayor concentración y bienestar a bordo.

Según el equipamiento del vehículo se dispone de hasta seis programas (frescor, vitalidad, calor, bienestar, ambiente placentero, entrenamiento). Cada programa tiene una duración de diez minutos. Se visualizan de forma gráfica en el visualizador de medios, con un acompañamiento musical adecuado.

Sistemas multimedia: oferta de información y de música a la medida

El Clase C se equipa de serie con el sistema multimedia Audio 20 con dos conexiones USB, un lector de tarjetas SD, conexión Bluetooth® y Media Interface.

El sistema COMAND Online de la generación más reciente disponible como equipo opcional ofrece, entre otros, un equipo rápido de navegación 3D por disco duro con representación topográfica, visión fotorrealista tridimensional de los edificios y rotaciones tridimensionales de los mapas. En el mapa de navegación se muestran numerosas informaciones adicionales. Si se suscriben al asesor personal sobre puntos de interés en ruta, los clientes de Mercedes me connect pueden hacer uso de numerosos servicios personalizados.

Alarma antirrobo: reconoce daños en el vehículo aparcado y envía un aviso

Otra novedad es el aviso automático en caso de que el vehículo estacionado sea remolcado o sufra daños causados por otro vehículo, o bien en caso de que alguien intente forzar la cerradura. Los sensores del equipo opcional «alarma antirrobo (EDW)» pueden reconocer una situación así y envían de inmediato un aviso a la Mercedes me App vía «notificación push». El equipamiento opcional incluye los nuevos sensores y el software correspondiente.