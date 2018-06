Miguel Gallardo, entre viñas y viñetas con Tacoronte-Acentejo

“A Makoki lo tuve que matar. Cuando todo el mundo me recuerda por Makoki es como lo que le pasa a un actor que hace una serie y solo lo reconocen por ese personaje. Me pasa lo mismo. Ya han pasado 40. Ahora soy padre y me encuentro mejor en ese papel de padre de María”. Así de contundente se mostraba ayer el historietista Miguel Gallardo sobre el personaje que le dio a conocer en el mundo del cómic español, durante una rueda de prensa del programa Extra de Verano Tacoronte-Acentejo en La Laguna, donde estuvo acompañado por el alcalde de la Ciudad de los Adelantados, José Alberto Díaz; el concejal de Desarrollo Rural y Agrario, Antonio Pérez-Godiño; la gerente del Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo, Mari Paz Gil, y Francisco Lemus. Precisamente, en la Librería Lemus, Gallardo estará firmando ejemplares de sus cómics esta tarde, a partir de las 18.00 horas, para, con posterioridad, sobre las 20.15 horas, ofrecer un coloquio con el colaborador de DIARIO DE AVISOS Manuel Darias, en el encuentro público Entre viñas y viñetas, acompañados de los vinos de Bodega Loher.

Miguel Gallardo, Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona en 2014, en un visitante asiduo a Canarias. En concreto a Gran Canaria pues es donde vive su hija María. “A Tenerife solo había venido un par de veces. Pero tengo el recuerdo de joven de hablar de la Universidad de La Laguna porque antes las familias pudientes mandaban a sus hijos rebeldes a la ULL, como una especie de destierro”, cuenta, entre risas. “Lo poco que he visto de La Laguna me parece una ciudad muy bonita y espero que la sigan conservando así”, señala.

Preguntado por la importancia de su obra María y yo, tanto del cómic como el documental, Gallardo afirma que esta historia “no es una obra sobre el autismo, sino de padres e hijos”. “Hemos visto cómo el cómic, que antes era puro entretenimiento, se puede adaptar para mostrar todo tipo de problemas sociales. He convertido a María en una embajadora del autismo”, cuenta Gallardo. “Viajo a otros países para intentar sensibilizar, además de una forma diferente, sobre todo con el documental. Antes las películas sobre el autismo eran dramas, llamaban a la pena, y para mí no es una buena forma de sensibilizar”, dice el historietista, “María tiene mucho sentido del humor y eso se refleja en el documental”.

Sobre el futuro, reveló que ha empezado a escribir un libro titulado Cómo ser Gallardo, “como apellido y adjetivo”. “No son unas memorias pero hablará de mi padre, de María y de mí y de cómo las expectativas que tienes como padre cambian”, apuntó