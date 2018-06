Para mí ha sido un disgusto la marcha de Zidane. A eso se le llama morir de éxito. Morir como entrenador del Real Madrid. Zidane es un tío tranquilo y equilibrado que no quiere ni líos con Hacienda -que no los tiene-, ni presión. Su razonamiento es lógico, hasta cierto punto: “Hemos ganado tres Champions y lo lógico es que yo no pueda ganar más; el Real Madrid necesita un cambio”. Puede que tenga razón y que todo lo haya hecho por su bien y por el bien del equipo. Ante un Florentino Pérez demudado -que ahora deberá fichar a Pochettino-, Zidane se ha despedido. Es un fin de ciclo. Puede que también Cristiano se marche, y Bale. El Madrid tendrá que comenzar una nueva etapa, para morir otra vez de éxito, tras conseguir la tercera Champions consecutiva. Pero, no se engañen. El Madrid es el Madrid. Y seguirá adelante con su proyecto ganador, que comenzó hace 116 años. Zidane ha sido una pieza importante en el engranaje del equipo, tanto como jugador como entrenador. El Madrid está tocado por la suerte y las crisis le afectan más o menos poco. Zidane ha sucumbido a la lógica, ha reflexionado y sabe que es muy difícil superar el año próximo lo conseguido en los dos años y medio que ha dirigido el equipo. Florentino ha dicho que volverá; Zidane ha dicho que volverá, pero que ahora el equipo necesita otro discurso. Es necesario quizá un paréntesis para cambiar métodos y para formar un nuevo proyecto. “Es bueno para los jugadores y para el club”, ha repetido Zinedine Zidane, que el jueves ya no lucía el escudo del Real Madrid en su solapa. A mí me da pena, pero hay que aceptar la realidad. No se preocupen: vendrá otro que lo puede hacer tan bien como Zidane.