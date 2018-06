Mr. Handsome

La agencia de noticias France Press lanzó días o semanas atrás una información en la que se situó como aspecto central el físico del recién estrenado presidente español: el señor guapo de España. No quiso Financial Times que ese tren les pasara de largo, e hizo suyo el apodo. En términos generales, la prensa internacional dejó en un plano bastante discreto el ideario de Sánchez y optó por bienvenidas más anatómicas. Sánchez es el guapo, reiteraron. Elevando a la categoría de elemento sustancial el físico del presidente, Reuters alabó la fotogenia de quien han catalogado como la cara bonita del socialismo español. Hay más. Mucho más, en realidad. Handsome one, según Newsweek. Tiñendo sus crónicas de rosa, numerosos corresponsales decidieron silenciar referencias curriculares o propuestas políticas (puede que porque Sánchez llegó a presidente sin hacerlas) e iniciaron una carrera de reseñas a cual más superficial, publicaciones en las que la tarjeta de presentación del inesperado presidente se ha agotado en la comparación que se le hace con Emmanuel Macron o Justin Trudeau. Los románticos del otro periodismo tampoco encontramos excepción o consuelo en la BBC. Fotogénico economista, dijeron -acordándose al menos de aludir a su formación-. Idéntico camino tomó el Daily Mail (en este caso no hay sorpresa) o la AFP. Sin dejar de reconocer que ahí fuera también han recalcado la muy notable presencia de mujeres en el Gobierno, si algo llamó la atención a los extranjeros, y si algo fue recibido con mal disimulada satisfacción en España (con especial alborozo en las filas socialistas) han sido las referencias a la guapura presidencial. Nadie en este país, ni desde luego en el PSOE, ha lamentado que las crónicas dejaran a un lado los aspectos objetivamente relevantes para centrarse en el físico de un presidente guapo o feo, alto o bajo, flaco o gordo, atractivo o lo contrario. Nadie se quejó. Nadie se tomó la molestia de afear públicamente tal atracón de banalidad. Nadie pidió que se fijaran en capacidades o perfiles políticos. Curioso. Raro. Extraño. Contradictorio. ¿Qué habría pasado, y qué se habría dicho o escrito, si esas crónicas hicieran tantas referencias al físico de una presidenta y no al de un presidente?