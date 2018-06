Paco Motesinos, un corazón grande – Por Ignacio Montesinos

Hoy mi querido hermano Paco Montesino Sánchez cumpliría 68 años. Desde hace más de 48, los 365 días del año se dedicó con ilusión, lucha, corazón y entrega al equipo de sus amores, el C.D. Mensajero. Era su novia, su amor, su ilusión, su familia y sus hijos eran todo los niños que pasaron por el club a practicar, entrenar o competir, muchos de ellos ya jugadores de fútbol, entrenadores, con carreras universitarias o padres. Incluso ya algunos abuelos. Cómo pasa el tiempo mi querido hermano.

Recuerdo siempre en mi mente cuando me marché a estudiar a Las Palmas en el año 69. Cuando regresé en el primer trimestre, llegué a mi casa y le pregunté a mi madre por dónde estaba Paco, ella me contestó que con el Mensajero. No me lo creí, ya que no le gustaba el fútbol. Era imposible. Yo incluso me llegué a pelar con él para que alguna vez se pusiera de portero cuando jugábamos, que por cierto, era muy bueno.

Desde ese momento del año 69, hasta su fallecimiento en el Hospital General de La Palma el pasado 19 de junio a las 8:45 horas, se mantuvo la luz de un sentimiento que se terminó por apagar. Su dedicación e ilusión por unos colores, el rojo y negro de sus amores. Como él decía: “No te olvides que Rojo prevalece sobre Negro”.

Quiero agradecer de todo corazón en mi propio nombre, y de toda la familia Montesinos Sánchez, todo el cariño mostrado por todas las personas que nos han dado el sentido pésame, en persona, en los medios de comunicación, tanto escrito, radios, televisión, redes sociales, etcétera, y nos han acompañado, despidiéndose de su persona, de su gran corazón y humanidad, a su forma de ser. Sus amigos y familiares, con lagrimas en los ojos, lo enterramos con su bandera y himno de sus amores.

En primer lugar a su amigo ‘Machote’, que fue almorzar con él, le dijo que se encontraba mal y que lo llevara a Urgencias. Paco le dijo por el trayecto que se encontraba mejor y que lo llevase al Silvestre Carrillo, pero su amigo hizo bien, y lo llevó a que fuera atendido por facultativos médicos. Muchas gracias.

No tengo palabras de agradecimiento para el equipo de UCI del Hospital General de La Palma, a sus médicos, José Luis Regalado, Raquel y Ana; auxiliares, enfermeros y enfermeras, a todo el personal. Gracias por el trato de humanidad y entrega para intentar salvarle la vida. Su corazón no resistía, pero ellos seguían luchando durante 15 días. Hicieron más en esas dos semanas por mi hermano que la Directiva del Mensajero en años.

Gracias también a Juan Arturo por tu apoyo, tu amistad y el cariño a mi hermano desde el minuto uno. Estabas conmigo en el Tanatorio del Hospital, con mi familia. Sé que soltaste lágrimas, yo no he podido llorarle, alguien tenía que ser el “fuerte” y tener sangre fría para afrontar todo el cariño, llamadas de teléfono de entrenadores y jugadores que lo querían a él.

No puedo decir lo mismo de la actual Junta Directiva del Club Deportivo Mensajero. Mientras estuvo mi hermano Paco Montesino Sánchez ingresado en la UCI, ni se acercaron, ni llamaron por teléfono para saber del estado de mi hermano, o para saber si necesitábamos algo. Qué triste, después de que esta persona le haya dedicado toda una vida a este club, que tristeza más grande para los mensajería de corazón.

Qué bonito sería si la directiva actual se llega a poner en contacto con la familia, les pudo asegurar que el que le escribe, como sus hermanas, sobrinos, etcétera, no hubiéramos dudado en despedirnos de él en el Silvestre Carrillo. Estoy seguro que el slogan sería ” Orgulloso de ser mensajeritas”.

Cuando una persona se dedica a recaudar para una simple corona, en nombre de la Directiva, esto no tiene nombre. Yo los llamo ‘Los Amazones’. Ya les contaré y escribiré quienes son los componentes y su Gran Maestre. También escribiré de los engaños y deudas.

Pero lo importante no es eso. Hoy 30 de junio es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños mi hermano Paco, aquí en la tierra dejaste el pabellón muy alto. A ver si ‘Los Amazones’ son capaces de encontrar otro filón como tú, porque esta mina se acabó.

Estoy seguro que donde estás te han reclutado para hacer un equipo de ángeles, acompañado de tu madre y tu padre. Entre otros mensajeritas que como tu esperado para organizar el Club de los Grandes Corazones.