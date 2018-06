Polémico comienzo de gira: ¿qué le pasó a Amaia Montero?

Amaia Montero (Irún, Guipúzcoa, 1976) estrenaba la gira de su cuarto álbum Nacidos para creer; carrera musical que emprendió en solitario tras abandonar en 2007 La Oreja de Van Gogh. Lo hacía el pasado sábado en las Fiestas de San Antonio de Renedo (Cantabria) donde numerosos asistentes han criticado duramente la actuación en redes sociales.

Y es que una de las voces más singulares y populares del pop en nuestro país, recibió silbidos y abucheos por parte del público debido a los evidentes los problemas técnicos, mezclados con varios desafines y entradas a destiempo de Amaia Montero. Pero, ¿qué le pasó exactamente a la cantante?

Durante el vídeo del concierto de este pasado sábado, que ya cuenta con más de 90.000 reproducciones, puede apreciarse cómo la intérprete se dirige a su banda en inglés: “Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no”. Después, pregunta directamente al público: “¿Están tocando en otro tono sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no?”.

En redes sociales son muchos los que critican a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, acusándola de estar incluso “borracha”. Afortunadamente, también cuenta con usuarios que la defienden y achacan su mala actuación a los contratiempos técnicos.

He tenido la suerte de ir a innumerables conciertos de Amaia Montero, donde ha estado espléndida y el público ha salido encantado. Nadie habla de eso. Ofrece un concierto que no estaba bien planificado y lo admite. La gente se le echa encima atacando incluso en terreno personal. — Azul eléctrico (@AlejandroZ_) 11 de junio de 2018

Acabo de asistir al espectáculo mas bochornoso de mi existencia. El primer concierto de la gira de Amaia Montero ha sido simplemente horrible. A partir de la sexta canción no ha dado una nota. — Eurotubers (@eurotubers) 9 de junio de 2018