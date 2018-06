Rebelión canaria

Si en algo están todos de acuerdo en la política canaria es en que el anuncio de ayer del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre el retraso de, al menos, seis meses para el aumento de las subvenciones hasta el 75% de los billetes de avión y barco entre las Islas y la Península ni es de recibo ni se justifica con los argumentos dados por el propio ministro. Así lo hicieron ver tanto el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, como la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, que de inmediato ofrecieron una solución: aprobar la medida por decreto ley en el Consejo de Ministros de mañana viernes, dado que hoy será validada en el Congreso al estar contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. La indignación de los nacionalistas es compartida por el PP y Ciudadanos, sin que conste reacción alguna desde Podemos Canarias (los de Baleares sí que protestaron ayer). En el propio PSOE isleño, el malestar es notable, por mucho que cierren filas con su ministro.

Recordaba ayer Román Rodríguez, auténtico ‘padre’ de una histórica mejora que reconoce al fin el derecho de los canarios a las mismas opciones de movilidad que el resto de los españoles, que “cómo no va a ser posible dar vía libre a un tema administrativo antes de seis meses, si en solo dos se reformó la Constitución española en 2011, mientras que los Presupuestos Generales del Estado de este año han tardado en tramitarse desde el 3 de abril hasta el 28 de junio”. A este respecto, hay que tener en cuenta que, con las cuentas estatales, se decide sobre unos 450.000 millones de euros, mientras que el aumento del 50 al 75% de las ayudas a los billetes se estima (sumando el coste relacionado con Canarias Baleares con el de Baleares, Ceuta y Melilla) aproximadamente en unos 200 millones de euros. El presidente de NC ponía otro ejemplo, en este caso del Parlamento autonómico: “Aquí hemos aprobado en dos semanas una ley para salvar la RadioTelevisión Canaria”. En resumen, y ahí coincide Román Rodríguez con la diputada de CC, Ana Oramas, basta con un decreto ley, como el previsto para Radio Televisión Española, para que los isleños vean reconocidos sus derechos este mismo verano, como estaba previsto. Decía Oramas en la réplica al propio Ábalos en el Congreso de los Diputados que “este no es un tema de ‘perritas’, como decimos en mi tierra”, y esperemos que no le falte razón. La tinerfeña ponía también un ejemplo: “Esperemos que no vayan a destinar el dinero a las autopistas de peaje”, dijo desde su escaño.

Mientras tanto, el presidente regional, Fernando Clavijo, ya se ha puesto de acuerdo con su colega balear, Francina Armengol, para solicitar con urgencia una reunión con Ábalos, de quien hay que reconocer su mal pie para debutar con una Comunidad, la canaria, cuyos ciudadanos reaccionaron ayer con enfado ante lo que viven, sencillamente y en tono coloquial, como “otra godada”.