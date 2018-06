Susan Sarandon, entre los casi 600 detenidos en la protesta contra la política migratoria de Trump

Casi 600 manifestantes han sido detenidos durante una protesta en Washington contra la política migratoria del Gobierno de Donald Trump, entre ellos la actriz Susan Sarandon, que ha informado de su propia detención a través de las redes sociales.

“Arrestada. Permaneced fuertes. Seguid luchando”, publicó Sarandon en su cuenta de Twitter coincidiendo con la concentración del jueves ante el Senado, a la que asistieron mayoritariamente mujeres.

Según la Policía, 575 personas fueron detenidas, informa la cadena ABC News. En esta lista también figuraría la congresista demócrata Pramila Japayal, que ha cargado en redes contra la política migratoria de Trump: “No en nuestro país, no en nuestro nombre”.

Los manifestantes han instado al Congreso a actuar para poner fin a la política defendida por Trump de tolerancia cero con la inmigración, especialmente polémica por la separación de familias en la frontera con México. Los organizadores de la marcha de Washington se han citado de nuevo para este sábado.

El presidente firmó la semana pasada una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias, pero las organizaciones avisan de que este gesto no resuelve a los grupos ya afectados en las últimas semanas. Más de 2.300 niños fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio.

Powerful, beautiful action with hundreds of women saying we demand the reunification of families separated by immoral ICE policy. This is what Democracy looks like. #WomenDisobey https://t.co/NDHDISPTPD pic.twitter.com/szBOJ43D6y

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 de junio de 2018