Trujillo (IUC) cree que el monumento a Franco estaría mejor en el fondo del mar, como expresión de arte submarino

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, lamenta que el Centro para la Conservación del Patrimonio (Cicop) defienda mantener en la Rambla de Santa Cruz el homenaje escultórico al dictador Francisco Franco. Desde la formación progresista no se entiende que el Cicop considere que los elementos geométrico-formales del Monumento a Franco deban prevalecer sobre el hecho de que homenajea “al español que ha matado a más españoles”.

El portavoz de IUC afirma que “esto no va de valores artísticos, sino de valores cívicos”. Nadie vería lógico que hubiera un monumento a ETA en la vía pública, por muy grandes que fueran sus valores artísticos. Tampoco se justificaría, por ejemplo, en Alemania, la preservación de cruces gamadas con el pretexto de resignificarlas, o afirmando que su valor patrimonial no tiene nada que ver con la idea de recrear el pasado o con “sumergirse en la tendencia ideológica por la que fue concebida en un viaje hacia atrás en la historia”.

Trujillo considera que, por ejemplo, no se puede resignificar un himno fascista como el Cara al Sol, ni resignificar un monumento típicamente fascista como el Monumento a Franco. Por lo tanto, “quienes quieran deleitarse con tales himnos y con tales esculturas debieran hacerlo en museos o aprovechando efemérides como la del 20 de noviembre. Seguro que en Alemania hubo estatuas dedicadas a Hitler con incuestionables valores artísticos, pero no están en la vía pública. Porque esto no tiene que ver con un debate sobre arte, sino con un debate sobre valores democráticos”.

Para IUC, el Monumento al Caudillo debiera ser traslado a un museo o, si no, ser ubicado en el fondo del mar, como expresión de arte submarino, y, asimismo, como homenaje a las personas que el régimen de Franco desapareció en la costa de Santa Cruz de Tenerife.