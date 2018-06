Un estudio asegura que las personas nacidas después de 1975 son más tontas

En una primera concepción de lo que parecía un incremento en la inteligencia humana junto al desarrollo tecnológico, ha sido desmentido por un grupo de investigadores noruegos. Y es que parece que cada vez nos volvemos más tontos.

Según recoge el informe publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la disminución del cociente intelectual se debe principalmente al abandono del hábito de la lectura por el del uso continuo de móviles y ordenadores y no a una cuestión meramente genética, como en un principio se creía.

Para elaborar el estudio, los expertos analizaron los resultados de 730.000 tests de inteligencia de jóvenes varones noruegos que ingresaron en el servicio militar obligatorio desde 1970 a 2009.

Tras examinar los resultados, descubrieron que las puntuaciones disminuían en un promedio de siete puntos por generación, por lo que los nacidos en el año 1991 obtuvieron unos cinco puntos menos de cociente intelectual que los que nacieron en 1975.