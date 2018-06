Un orangután se encara a esta excavadora que tala los árboles en Indonesia

La organización International Animal Rescue ha publicado en su cuenta de Facebook un vídeo grabado en el año 2013 que muestra el desgarrador momento en que un orangután decide enfrentarse a una excavadora que está talando los árboles de su hábitat natural en Indonesia.

“Este orangután desesperado busca frenéticamente refugio ante el poder destructivo de la excavadora, una máquina que ya ha diezmado todo lo que le rodea”, ha explicado la entidad en la red social.

International Animal Rescue consiguió rescatar al orangután, pero alerta de los muchos que sufren y finalmente mueren por la destrucción de la selva con el propósito de obtener aceite de palma.

Las poblaciones de esta especie en la isla de Borneo, el sudeste de Asia, han disminuido más de un 50% durante los últimos 60 años, según expone la organización, que recuerda que “la deforestación ha provocado que la población de orangutanes caiga en picado. Los hábitats se destruyen y los orangutanes se mueren de hambre”.

WORLD ENVIRONMENT DAY: This dramatic footage shows the devastating impact deforestation is having on precious orangutan habitat. ACT NOW – Plant a tree and protect precious Bornean Rainforest: https://t.co/ooEHmOYgOC#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/pyK72015US

— IAR (Animal Rescue) (@IAR_updates) 5 de junio de 2018