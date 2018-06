Una madre carga contra Baltar: “Tras 23.520 pinchazos al año mi hijo perderá la sensibilidad en sus deditos”

Yésica Darias es madre de un niño que padece diabetes. Ayer, según ella misma ha explicado en su perfil de Facebook, se unió a la manifestación que tuvo lugar frente a la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife para reclamar más medios con los que combatir esta patología, como la puesta en marcha de medidores continuos de glucosa para los menores diabéticos, una medida a la que ya se comprometió el consejero del ramo José Manuel Baltar en noviembre de 2017 y que sigue sin cumplirse.

Por eso, esta madre ha cargado contra Baltar en un post publicado en su perfil de Facebook, en el que recuerda que estos aparatos mejoran la calidad de vida de los pacientes y reducen las complicaciones a largo plazo, pero que “solo están al alcance de unos pocos”.

El consejero, dice esta madre, tal vez no tenga hijos, y por ese motivo “no conoce de primera mano el sufrimiento de un niño enfermo”. “Él no ha visto tus deditos con solo seis años llenos de pinchazos”, dice en el post. “Él no sabe que 23.520 pinchazos al año harán que pierdas la sensibilidad en tus dedos”, añade antes de decir que eso al consejero “no le duele”, pero que a los padres y familiares de los niños enfermos sí. Por eso, dice, no entiende por qué en otras comunidades estos aparatos se financian por la Sanidad pública, mientras en Canarias no, y eso a pesar de ser la región “con más diabetes infantil”.

“Espero que lo de ayer [la manifestación] le haga a usted cambiar de opinión”, dice Yésica. “y decida que mi niño y todos los guerreros tengan una vida mejor. Esperamos con ansias su respuesta”, concluye.