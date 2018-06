Varios muertos tras un tiroteo en la sede de un periódico en EE.UU.

Al menos cuatro personas han muerto este jueves en un tiroteo registrado en la sede de un periódico local estadounidense, el Capital Gazette, en Annapolis, Maryland, que se encuentra a pocos kilómetros de la capital del país, Washington.

La agencia AFP habla de varios muertos sin citar fuentes oficiales, mientras que la FOX afirma que el tiroteo comenzó a las 14 horas (hora local) y causó la muerte a varias personas.

Al parecer, según las primeras informaciones de medios locales, habría ya un sospechoso detenido. La policía del condado ha hablado de un “tirador activo” cerca de las oficinas del periódico, que están siendo registradas, ya que la alerta no se ha dado por concluida.

((Información en desarrollo))

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ

— ATF HQ (@ATFHQ) 28 de junio de 2018