Los vecinos de La Luz, en pie de guerra para evitar la apertura de la terraza de verano

Los vecinos del barrio de La Luz de Santa Cruz de La Palma están en pie de guerra. Se oponen a que “nos roben nuestro derecho al descanso”, algo que, entienden, ocurrirá si el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma da licencia de apertura a la terraza de verano en terrenos de la Autoridad Portuaria cedidos al consistorio. Se trata de una actividad para la que un empresario tinerfeño ya ha solicitado la preceptiva licencia, como en años anteriores.

Los vecinos se han movilizado y no solo presentarán las correspondientes alegaciones a esa aún hipotética autorización, sino que han realizado una campaña pidiendo denuncias particulares por parte de todos y cada uno de los que se puedan sentir afectados por esta actividad. Uno de estos afectados, Francisco Acosta Hernández, recuerda que “el derecho al descanso debe ser garantizado por el Ayuntamiento no solo en la Calle Real, sino en el resto de barrios de la ciudad”. Asegura que “llevamos años padeciendo y sufriendo el ruido y la música de la terraza de verano, que no solo no ha cumplido con los horarios legales, el ruido es permanente desde las medianoche hasta las siete de la mañana”.

Frente a la posibilidad de que se lleven a cabo mediciones y lectura de decibelios, sostiene que “esto es solo un engaño porque suben y bajan la música en función de si les visita la policía local por llamadas de los vecinos que no podemos descansar, o bien cuando se hacen esas comprobaciones”. Los vecinos de La Luz recuerdan que “personas mayores, algunas enfermas, además de familias con niños y cualquiera que resida en este barrio, sabe lo que hemos padecido y no estamos dispuestos a callarnos ni a admitir más atropellos”. Los vecinos de este popular barrio capitalino, en el extremo sur de la ciudad y justo enfrente del puerto, siguen denunciando “el ruido de los motores de la naviera Armas” y “los incumplimientos de la solución que prometieron”.

De momento no solo no llega la solución a ese problema, que provocó una negociación entre el consistorio y la naviera, sino que se enfrentan a la inminente apertura de un lugar de ocio nocturno que, por otra parte, viene a cubrir la escasa oferta de ocio de Santa Cruz de La Palma. Desde el Ayuntamiento aseguran que “el promotor se ha comprometido a realizar las mediciones de ruido antes de la apertura de la terraza de verano” y advirten de que “si el promotor, tras obtener la licencia, incumpliera, desde el Ayuntamiento se adoptarían las medidas oportunas”. El horario oficial de cierre de la terraza de verano, caso de que obtenga la preceptiva licencia, se establecería entre las 05:00 y las 05:30 horas de las madrugadas de los jueves, viernes y sábados.