“El Cabildo ha pecado de querer acaparar el Fdcan, pero lo importante es que no se pierda ni un euro”

Barlovento, gobernado por el alcalde popular Jacob Qadri, no está dispuesto a perder ni un solo euro de los 9 millones que tiene asignados dentro del Fondo de Desarrollo de Canarias para “consolidar proyectos económicos de envergadura”. Con estas iniciativas esperan potenciar el desarrollo turístico en dos vertientes, por una parte la reactivación de uno de los barrios más emblemático de norte, Gallegos, y por otro constituir el único espacio equipado de forma minuciosa para el turismo de caravanas de la Isla.

El regidor local, que ha gobernado y gobierna con una cómoda mayoría tras su éxito en las urnas en las municipales de 2015, se ha mantenido a margen en los debates públicos entre alcaldes palmeros y Cabildo en la gestión del Fdcan. Ahora, a cuando apenas resta algo más de un mes para que culmine la última prórroga del Gobierno de Canarias al Cabildo, que expira el 31 de octubre, estima que “el Cabildo ha pecado de querer acaparar el Fdcan peor lo importante es que no se pierda ni un euro, y lo han hecho todo sin contar con la ayuda y las estructuras administrativas de los ayuntamientos, y eso ha sido un fallo”. A la hora de repartir responsabilidades reconoce que “por otra parte se han dado no errores pero sí condicionantes de algunos ayuntamientos en las que se estaba pendiente de la compra de suelo para consolidar los proyectos”. Pese a todo advierte que “lo importante es que entramos en una etapa preelectoral y que más allá de lo que se quiera trasmitir, la prioridad absoluta es que no se pierda ni un solo euro del Fdcan, eso es lo prioritario más allá de cualquier otro interés”, subrayó. Pese a todo advierte que “será difícil, muy difícil cumplir con los plazos para todo la inversión prevista, pero lo importante es que no se pierda dinero, bien con la fórmula propuesta por el Gobierno de Canarias, bien con cualquier otra formula que nos presentara el Cabildo”. El municipio cuenta con un trabajo avanzado para no perder la inversión, con los tres proyectos redactados, dos de ellos adjudicados y otro pendiente de licitación.