“El Gobierno de Canarias mira hacia otro lado con la economía sumergida y luego se niega a bajar impuestos”

Celebró la semana pasada su cumpleaños tirándose en paracaídas a las siete y media de la mañana en Toledo, y unas horas después estaba al pie del cañón en el Congreso de los Diputados. “Un autorregalo que me hice”, explica sonriente durante la entrevista. En una de sus pulseras brilla una joya diseñada por ella misma bajo la marca Lepa Punca, que se pronuncia lepa punsa y significa chica bonita en esloveno, país que conoce bien Melisa Rodríguez (Londres, 1986), aunque su pueblo es Argual (La Palma) y reparte su tiempo entre Madrid, Tenerife y, lógicamente, La Palma. Es diputada (portavoz adjunta en el Congreso) y secretaria de Juventud, así como responsable de Energía y Medio Ambiente de su partido.

-No deja de llamar la atención que diseñe joyas.

“Sí. De hecho, mire, esta es mía (Enseña una pulsera que lleva en la muñeca)”.

-¿Por qué un nombre esloveno para la marca de joyas?

“Estudié un año en ese país, y con mis amigas siempre nos decíamos palabras en esloveno como Lepa Punca, que significa chica bonita, preciosidad (sonríe)”.

-¿De Erasmus?

“Sí. Fue al final de la carrera, tenía muy poquitos créditos ya, pero me apetecía mucho conocer la arquitectura de los Balcanes, y lo más cercano era Eslovenia. Puse todas las asignaturas en el primer trimestre, y luego me dediqué a conocer un poco la cultura balcánica”.

-¿Por qué optó por la arquitectura?

“Hasta el último año, como hice doble vía, dudé entre Medicina y Arquitectura. La verdad es que no sabría darle una respuesta concreta, pero sí recuerdo que, acabando segundo de bachiller, me decidí por la Arcquitectura, a ser posible en la Politécnica de Barcelona, como finalmente hice”.

-¿Que estudiase en Barcelona decidió su futuro político?

“Allí conocí al partido. Cuando estaba en la Universidad, vi el famoso cartel de Albert [Rivera, el presidente de Ciudadanos] que estaba desnudo, y mis amigas y yo nos preguntamos: ‘¿Esto es un partido político?’. Más allá de la broma del cartel, los que éramos de fuera nos percatamos de que su mensaje, allí en Cataluña, era una gran novedad”.

-¿Se hablaba de política en la Politécnica de Barcelona?

“No. Había calma tensa”.

-¿De ese silencio no viene, en parte, la crisis actual?

“La mayoría silenciosa… hasta hace muy poco. Lo cierto es que el Estado llevaba muchos años sin estar presente en Cataluña, porque necesitaban los votos de Convergencia o incluso Ezquerra para gobernar. Fueron cediendo y abandonando esa parte del Estado. Cuando Ciudadanos nace en Cataluña es, precisamente, porque veíamos lo que estaba pasando, y era necesario denunciar ese abandono de Cataluña por parte del Estado”.

-¿Cree que ese salto del catalanismo de entonces al independentismo de ahora está relacionado con los problemas legales de la familia Pujol?

“Por supuesto. Y con la corrupción de Convergencia, que no hay que olvidar que son los del tres per cent [Tres por ciento, en catalán], aunque ahora se ha demostrado que era el cuatro. Ya sabe, un partido que tiene todas sus sedes y sus cuentas embargadas, y que hasta se ha tenido que cambiar de nombre para continuar en política. En mi opinión, se vieron con la corrupción hasta el cuello y decidieron radicalizarse con la independencia. Ojo, de forma pública, porque antes ya trabajaban en ello, metiendo mano en educación, propaganda…”.

-Lo de tener que cambiar el nombre por la corrupción también ha pasado en Canarias, como, por ejemplo, con el Icfem y con Saturno. ¿Es una coincidencia que en ambas comunidades se haya mantenido un mismo partido en el poder durante décadas? ¿No habría, al menos, que limitar los mandatos?

“Nosotros propusimos límites de permanencia en los cargos, pero nadie estuvo de acuerdo con Ciudadanos. Es sano, políticamente hablando, que haya alternancia en el poder. Cuando uno lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, deja de ver lo importante que son algunos temas o, lo que es peor, tratar como normal cosas o comportamientos que no lo son. Pasa en el día a día, y pasa en la política. Es bueno que haya rotación en las instituciones, para que se oxigenen y para evitar los malos vicios”.

-¿Toda esa respuesta es aplicable a Canarias?

“Sí, claro. En Canarias hemos tenido un tango a tres, de esos que se bailan a tres. El principal del baile es Coalición Canaria, que unas veces quiere bailar con el PP y otras con el PSOE. El resultado lo vemos ahora, con un gobierno nacionalista en una minoría sospechosamente cómoda, porque nadie le está haciendo oposición. Entiendo que PP y PSOE pasan por crisis internas en Canarias, pero por respeto a la ciudadanía deberían estar haciendo oposición en el Parlamento, por ejemplo proponiendo alternativas a los presupuestos. Como hace Ciudadanos en el Congreso”.

-¿Que le parece que la Consejería de Hacienda no contemple una rebaja en el IGIC?

“Mal. Gran parte de los canarios han asumido el peso de la crisis a través de una presión fiscal excesiva, y este es el momento, por ejemplo pensando en los autónomos, para empezar a dar señales de que las cosas se están recuperando, porque estamos con tasas de recaudación superiores a las de antes de la crisis. Y, sin embargo, no se toca el IGIC”.

-¿Y que Canarias sea una Comunidad con tanta economía sumergida?

“Al Gobierno de Canarias no le ha interesado hablar de cómo combatir la economía sumergida, ha mirado hacia otro lado. No ha sabido incentivar para que emergiera esa economía, a pesar de que nosotros hemos hecho propuestas como la de las deducciones a través de la declaración de la renta, ayudas, etc, siempre que aflorase ese dinero. Hay que entender que la economía sumergida es un serio problema para todos”.

-Ustedes prefieren bajar impuestos.

“Sí. Además, no compartimos la política del Gobierno Zapatero, perdón de Sánchez. Es normal confundirse, porque uno es continuación del otro. Le decía que no compartimos ese gobierno de titulares y subida de impuestos, entre otras cosas, porque en mes y medio solo nos han dicho que nos van a subir los impuestos pero no para qué. La gente ya no puede soportar más presión fiscal”.

-¿Cómo se las ingenia Ciudadanos para explicar que, hasta hace poco, apoyaba en el Congreso al Gobierno del PP, mientras que en Andalucía lo hace con el PSOE?

“Ciudadanos ha demostrado que la política en España ha cambiado, que somos un partido de centro y podemos negociar con partidos de derechas y con partidos de izquierdas. Hay dos opciones en este momento de la vida política española. Una es no pactar con nadie y quejarse de todo, como ha hecho Podemos, tanto en el Congreso como en Canarias, para luego no conseguir nada. La otra es sentarse y negociar, que es muy difícil porque siempre hay que ceder, como por ejemplo pasó con los permisos de paternidad, que logramos ampliarlo de dos a cinco semanas. Hacer política desde la queja es malo para la sociedad, porque la gente ya tiene suficientes preocupaciones como para que los políticos estemos con más negatividad”.

-¿Qué ha conseguido Ciudadanos negociando?

“Esa ampliación del permiso de paternidad, que bajen los impuestos, ayudas para la educación de cero a tres años, complementos salariales para los jóvenes, y así. Nosotros preferimos negociar para conseguir. Hay que ser útiles para devolver la confianza que han puesto en nosotros”.

-¿Arrebatará Ciudadanos a Coalición Canaria su tradicional posición de bisagra en el Parlamento de Canarias?

“Lo peor que tiene ahora mismo Coalición Canaria es la no regeneración, hay muy poca transparencia en casi todo lo que hacen, mantienen una política continuista y, en resumen, gobierno tras gobierno de CC, Canarias sigue siendo la última en sanidad, en educación, en lucha contra la pobreza… Claro que Ciudadanos va hacer mella a CC, pero lo que realmente les hace daño son sus propias contradicciones. Hace mucho tiempo que no piensan en la gente, sino en la foto y el vídeo que se van a sacar. Luego, cuando se ven fuera de juego porque ya no son imprescindibles en una negociación, se echan a patalear. Pero hace mucho tiempo que no llevan a cabo una política para los ciudadanos, porque, si no, habrían ejecutado el presupuesto, que se quedaron 400 millones de euros sin ejecutar. Nos matamos para que vengan unos buenos presupuestos desde Madrid, y luego los canarios no ven ese dinero porque el Gobierno de Canarias no lo gasta”.

-¿Se va a presentar el año que viene?

“Ahora mismo, en Ciudadanos no tenemos en el horizonte las primarias”.

-Usted podría presentarse por donde quiera: Madrid, la Palma, Tenerife, Barcelona…

“(Sonríe) Creo que para Canarias es bueno que los perfiles políticos tengan una visión lo más global posible. Saber también lo que pasa fuera pero también dentro, que hay que conocer todas las Islas. Digo conocerlas de verdad, no solo de ir a actos”.

-Está bien vista por la dirección estatal de Ciudadanos…

“(Sonríe) ¡Es que formo parte!”.

-Me refiero a que se le ve del núcleo duro…

“Somos trece, doce más el presidente, Albert Ribera”.

-¿El del póster desnudo?

“(Sonríe abiertamente) El Señor Don Albert Ribera”.

-¿Trece no son pocos?

“Luego está la dirección ampliada, que son 36. En el primer grupo son las secretarías, y la mía es la de Juventud, o sea, todos los afiliados menores de 35 años. Ya en el grupo amplio se reparte el trabajo por áreas, y la mía es, como sabe, Energía y Medio Ambiente”.

-Pero no me responde sobre la confianza que le tienen.

“Es cierto. Nuestro presidente ha depositado su confianza en mí y por eso en las pasadas elecciones fuimos el único partido importante que en su programa nacional llevaba 25 puntos exclusivamente con propuestas para Canarias. El único”.