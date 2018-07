El hombre con las uñas más largas del mundo se las corta por primera vez en 68 años

El hindú Shridhar Chillal, de 82 años, era, hasta ahora, el hombre con las uñas más largas del mundo. Tras 66 años sin cortárselas, cada una medía cerca de dos metros de largo.

Al parecer, Chillal dejó de cortarse las uñas en 1950 después que, al romperle una uña al profesor, este le dijera que nunca podría cuidar de las suyas.

Ahora sus uñas, que tienen un Record Guinnes, estarán expuestas en el museo de curiosidades Ripley’s Believe It Or Not de Nueva York.

Chillal limpiaba sus uñas una vez a la semana y dormía con una funda especial para ellas. Durante años ha trabajado de fotógrafo con su mano derecha libre ya que la izquierda se fue deformando debido al peso de sus uñas.