El tipo pesado es terrible. Recuerdo que en cierta ocasión me bañaba yo en una piscina de un lujoso hotel del Sur de Tenerife cuando se me acercó uno. El pesado sólo habla de lo que a él le interesa, jamás te da una noticia aprovechable. Me vi tan acorralado que tuve que echar mano de mi peculiar ingenio para ahuyentarlo. Porque, además, era un pesado de primera división, un pesado de premio Nobel. Le dije: “Mira, en este momento estoy echando una meadita; y si no quieres que te llegue, hazte a un lado, pero lejos, porque la cosa es de arroyuelo”. Era mentira, yo soy incapaz de orinar en una piscina; lo he intentado, no digo que no, pero no me sale, se me pone como un tapón infranqueable en el pito. A mí me gusta bañarme en medio de la piscina, sin que me cubra el agua del todo y dando saltitos, como las locas (sin serlo), para aliviar los dolores de los pies. Esa zona de la pileta, donde no hay niños ni tampoco te salpican los adultos, es, sin embargo, proclive al asedio de los plastas, que andan por todos lados, acechando a sus víctimas, como cazadores furtivos. Cuando le dije aquello, el tipo salió de allí como un poseso y no se acercó más a mí en todo el fin de semana. Yo creo que no se acercaba ni en seco, cuando había cesado el riesgo, ni tampoco se bañó más en lo que permaneció en el hotel. Con estos tipos es preciso ser muy imaginativos porque como te tranquen te colocan un rollo que puede durar horas. Sobre todo te hablan mucho de lo buenos y estudiosos que son sus hijos y de lo felices que son en su matrimonio. Falso, los niños son unos mastuerzos y la mujer se los pone con el calvo del banco.