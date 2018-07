Eugenio Marinetto, campeón de España en poner preservativos: once en un minuto

Este jueves, el granadino Eugenio Marinetto se proclamaba ganador de la IV Edición del Campeonato de Destreza y Rapidez en Poner Preservativos celebrado por la marca especialista en anticonceptivos Control. Un acto convertido ya en una tradición más en la agenda de las Fiestas del Orgullo LGTBI+ de Madrid, y que en esta ocasión se saldaba con un resultado similar al del año anterior: hasta 11 preservativos en un minuto ha conseguido colocar Marinetto en los dildos, igualando así al ganador de la pasada edición.

Terminada la tradicional Carrera de Tacones, la Calle Pelayo de Madrid ha acogido al más de medio centenar de participantes de este Campeonato de Destreza en el que se repetía la mecánica de las anteriores ediciones: 60 segundos para la apertura del envase original, la colocación sobre el consolador y el desenrollado del mayor número posible de preservativos.

Todo ello, con un único objetivo: demostrar que el tiempo no es excusa para no ponerse un preservativo, según han informado los organizadores del certamen. “Algo especialmente relevante teniendo en cuenta que ha subido el porcentaje de jóvenes que no usa este método de protección de manera habitual: según el último barómetro realizado por Control, el 28.8% de los jóvenes no lo utiliza, frente al 26% del año anterior”, señalan.

Se trata de una manera divertida de concienciar a los jóvenes de la importancia de utilizar preservativo de manera habitual en sus relaciones sexuales y de demostrar que, en los escasos 5 segundos que se tarda en colocar uno correctamente, se puede lograr la máxima seguridad frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el VIH, así como prevenir embarazos no deseados. Eso sí, para los que no quieran esperar esos segundos, Control ha creado el Control Easy Way, el primer preservativo que ayuda a identificar el lado correcto de colocación gracias a un aplicador, y que ahora también está disponible en versión Finissimo.