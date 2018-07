Evitan que un chico con autismo vaya solo a su graduación y su gesto conmueve a todo el colegio

Brodie Smith, un joven británico que padece autismo, se ha convertido en el protagonista de una bonita historia después de que un grupo de jóvenes tuviera con él un generoso gesto que Brodie nunca olvidará.

Según informa Daily Mail, el joven no tenía con quién ir a la tradicional fiesta de graduación, así que decidió ir solo. Lo que no se esperaba este joven es que un grupo de chicas de su promoción se detuvieran para invitarle a ir con ellas. Las jóvenes le preguntaron si quería subir al coche que habían alquilado para ir a la fiesta después de posar con él en las típicas fotos de graduación.

Tal y como recoge Daily Mail, la madre de Brodie, Dianne, no podía creerse lo que había ocurrido. “Me emocionó y lloré. No me enteré hasta unos días después. Brodie nunca olvidará ese momento”, ha asegurado.

“Me contó que no conocía mucho a las chicas pero que se pararon y le invitaron a entrar en el coche. Podéis ver en las fotografías lo contento que estaba Brodie”, añade su madre, quien asegura que no pudo evitar llorar cuando su hijo salió de casa camino a su graduación completamente solo.

Una de las chicas que invitaron al joven, Lottie Byrne, asegura que estaban muy contentas y que vieron a Brodie andando solo. Fue entonces cuando una de las chicas propuso invitarle a ir con ellas.

Este gesto ha conmovido a las madres del colegio y a las redes sociales, que han compartido las fotografías de los jóvenes.