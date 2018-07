La asamblea de Unid@s abre la puerta a negociar la moción de censura lagunera

La reactivación de la moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna, motivada por el hartazgo generalizado entre los grupos de oposición, dio en la tarde noche del pasado viernes otro paso con la preceptiva consulta de los concejales de Unid@s se puede a la asamblea local del partido. En dicha reunión, las bases de la formación morada en la Ciudad de Los Adelantados prefirieron aplazar su visto bueno a dicha censura a la espera de una información más detallada sobre la misma, si bien no pusieron obstáculos a que el grupo municipal mantenga sus contactos con el resto de la oposición a este respecto. “La posición de los seis concejales y concejalas de Unid@s se puede es claramente favorable a la moción de censura desde el minuto uno”, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS su portavoz, Rubens Ascanio, quien puntualizó que “la clave es que otros partidos que deberían firmarla sean tan claros como el nuestro”.

“Ayer [el pasado viernes para el lector] sentimos el respaldo mayoritario de nuestra asamblea”, explicó Ascanio, “y eso nos da una enorme tranquilidad para seguir trabajando en lograr el cambio político que el municipio necesita”.

En cuanto al desarrollo de la asamblea, se tradujo en un debate sobre el escenario político actual donde quedó claro el sentir de la militancia. “Un alcalde imputado por corrupción no puede permanecer en el cargo ni un minuto más”, se repitió entre los allí congregados. En Unid@s se puede tienen claro que son el principal grupo de la oposición (seis concejales), pero su asamblea rechaza, por evidentes motivos ideológicos, la posibilidad de participar en un equipo de gobierno con el PP. Sin embargo, no parece un obstáculo insalvable, dado que se barajan opciones como la contemplada en la Ley de Grandes Ciudades, donde el concejal que preside los plenos, con el importante peso político que ello implica, no sea el mismo que el alcalde, como es habitual hasta la promulgación de dicha norma. Eso sí, como recuerda Ascanio, todo pasa por el próximo pleno, que debatirá el estado general del municipio y donde se espera que la oposición vuelva a mostrarse unida frente al equipo de gobierno, como ya ocurrió el pasado jueves.