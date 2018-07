Los empresarios de ‘rent a car’ pedirán reunirse con los cabildos

Los empresarios del sector del alquiler de coches no están dispuestos a quedarse quietos después de que el pasado viernes el Cabildo de Tenerife aprobara la propuesta para implantar una tasa turística a los rent a car, y anuncian que pedirán reuniones con todos los cabildos, incluido el tinerfeño, para dialogar y explicarles la posición del sector.

El presidente de Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), Juan Antonio Jiménez, afirmó ayer a este periódico que después de que el pasado viernes el Pleno de la Corporación insular aprobara la moción que prepara los trámites para incrementar, vía IGIC, los impuestos a los coches de alquiler, pedirán una reunión, previa a la mesa de trabajo de la Fecai, con todos los cabildos insulares para ponerlos al día y “que conozcan cómo está la situación del sector”. Asimismo, también harán lo mismo con el Gobierno de Canarias, que la pasada semana ya anunció que no es muy favorable a una subida impositiva en estos momentos. “Así, todos tendrán información cuando se convoque la mesa de trabajo”, declaró.

Jiménez insistió en que la propuesta del Cabildo tinerfeño no tiene sentido, puesto que se trata de gravar a un sector que ya paga el 13,5%, el doble que el resto del sector turístico, y abre un “debate muy peligroso” sobre las tasas turísticas. “A ver si nos vamos a cargar la gallina de los huevos de oro”, apuntó.

La moción aprobada por el Cabildo insta a la Fecai a convocar una mesa de trabajo con todos los sectores para analizar una subida impositiva a los coches de alquiler a razón de unos tres euros diarios vía IGIC, al objeto de destinar lo recaudado, unos 18 millones, según los cálculos de la Corporación insular, a mejoras en la movilidad y gastos sociales. Además, con este medida, a juicio del Cabildo, se mejoraría la congestión en las carreteras, se contaminaría menos y, asimismo, se fomentaría el coche eléctrico, puesto que se baraja, en dicha propuesta, dejar exento de cualquier gravamen al vehículo eléctrico.

El presidente de la patronal de los rent a car explicó que las argumentaciones del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, para implantar esta tasa se caen por su propio peso. “Los coches de alquiler no provocan colapso de tráfico, puesto que no están en la carretera en las horas de máximo tráfico, y no contaminan, puesto que el parque móvil del rent a car es muy joven”. En cuanto al vehículo eléctrico, declaró que el sector es el primero que quiere que haya más coches eléctricos, “puesto que los clientes, sobre todo los nórdicos, nos lo piden”, pero insistió en que “no se puede empezar la casa por el tejado y castigar al coche de alquiler cuando no hay infraestructuras. No hay puntos de recarga suficientes en las Islas”. “Esto nos suena más a una frustración por no conseguir la implantación del coche eléctrico que a otra cosa. Hay que convencer a la sociedad, que maneja el 92% del parque móvil de las Islas, y no a nosotros, que somos el 8%. También podría empezar no castigando, sino fomentando el coche eléctrico con los servicios públicos, como el taxi, pero no imponiendo tasas, sino eximiendo. Cuando estén las infraestructuras seremos los primeros”.