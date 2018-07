Magos peludos

Esta sociedad, pacata, anticuada y escasamente o nada educada -hablo en general-, ha dado pábulo como he dicho anteriormente en otro artículo, al tipo changa, al elemento barriada, que ahora ha contagiado a la autoridad. Me dirán si eso de nombrar presidenta perpetua, o algo así, del Cabildo de Tenerife a la Virgen de Candelaria no tiene guasa. A Carlos Alonso le ha entrado, de repente, un ataque mariano del que tiene que tratarse en un ambulatorio. En tiempos de laicos, él aparece ahora con ese extraño fervor religioso, confundiendo churras con merinas, con lo que demuestra que es un mago peludo. Como mago peludo me parece el nuevo diputado del común, Rafael Yanes, que en un ataque de demagogia muy propio de su partido, que es el PSOE, va y entrega las llaves del viejo coche oficial de la institución, que ni siquiera arranca, a la Cruz Roja. ¿Para qué coño quiere la Cruz Roja un automóvil que se cae a cachos? Sabe Yanes perfectamente que si quiere regalar el coche, no puede, porque se trata de patrimonio público; y que si pretende enajenarlo debe hacerlo a través de la oportuna subasta del vehículo. Actuó como un mago peludo el changa que quiso entrar en el Casino de los Caballeros, en bermudas. Que intente una dama traspasar (sin mangas) la puerta de la basílica de San Pedro de Roma, para que vea: ya tiene al guardia suizo de paisano con la palabra “vietato” en la boca y los brazos en jarras. Cada institución mantiene sus normas y me parece muy bien. Aquí se ha impuesto la chola, la chancla, el chanchullaje y el changa, y obsérvese que todos estos palabros comienzan por “ch” -como Chaves-. Así que seamos sensatos, dejemos a la Virgen de Candelaria que sea apolítica y a la Cruz Roja con sus ambulancias. Digo yo.