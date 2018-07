Santamaría: “Los nacionalistas canarios se han diluido con el Gobierno de Pedro Sánchez”

En el trayecto a pie desde la calle del Castillo hasta la sede del Partido Popular (PP) de la capital tinerfeña, camina distendida. Son pocos metros. Se le nota que está en campaña. Da la sensación de que mide todos los gestos. Se muestra muy amable, simpática, cercana, se maneja bien en este terreno. Suelta guiños de complicidad, sean militantes, periodistas o altos cargos de su formación política. Ningún grito la distrae. Ha venido a convencer a sus compañeros de que es la mejor opción para liderar el PP, para reconquistar la Moncloa. Cualquier gesto, podría valer un apoyo. Asier Antona, presidente del partido en Canarias, actúa de telonero. Manuel Domínguez, el líder en Tenerife, les acompaña. Las caras de algunos otros altos cargos del PP denotan tensión, incluso resultan extraños ciertos saludos algo más fríos de lo habitual. Quizá, defiendan candidaturas distintas, pero puede ser solo una impresión. Sáenz de Santamaría ya ha atendido a los compromisarios. A mediodía, visitará Gran Canaria. Son muchos los medios que aguardan para hablar con la exvicepresidenta, pero, ahora actúa como candidata.

-¿Cómo está viviendo este Congreso?

“Pues, yo creo que es un proceso que, si lo hacemos bien, puede ser muy positivo para nuestro partido. Porque le ha dado mucha vida, le ha dado mucha apertura. Si conseguimos integrarnos, hacer una lista de integración y de consenso, el día 21 podemos salir fortalecidos.”

-Hemos leído cómo Pablo Casado se reunía con Dolores de Cospedal. Usted también ha hablado con él… ¿Teme que esas reuniones fructifiquen en un apoyo contrario al suyo?

“Yo tengo el respaldo de los militantes para integrar una lista, para ser un punto de encuentro en esa lista y así es como voy a trabajar.”

-Hemos leído un titular en el que Pablo Casado presumía de ser joven y usted, sin embargo, de ser mujer. ¿Está cambiando algo en el PP?

“No pido el voto por ser mujer, pido el voto para que una mujer pueda ser presidenta del Gobierno de España. Presidenta del Gobierno de España, si lo quiere y se lo gana con su esfuerzo.”

-Volvemos a las conversaciones, usted aseguraba que ha hablado con Cospedal y Pablo Casado. ¿Lo ha hecho con el presidente Rajoy durante el proceso? Discúlpeme que me sigue saliendo lo de presidente Rajoy…

“Antes de presentar mi candidatura, le informé de que iba a hacerlo y cuando salieron los resultados del voto mayoritario de los afiliados, también hablé con él.”

-¿Qué le ha dicho? ¿Cómo está viviendo el proceso?

“Con absoluta neutralidad. Al menos a mí en privado me ha pedido lo mismo que en público, que hagamos las cosas bien y con respeto. Y yo procuro hacerlas. Hay días que me puedo equivocar un poco, pero, en general, suelo hacerlas con respeto.”

-¿Qué proyecto tiene para el PP?

“Yo creo que tenemos que abrir nuestro partido. Somos un partido grande, un partido muy fuerte, pero tenemos que parecernos al mejor PP. Y eso pasa por, primero, que la gente más joven de nuestro partido tenga voz y poder de decisión en los órganos internos, que el partido no se vea tanto en clave central o nacional, sino un partido que tenga mucho peso, mucha presencia en el ámbito territorial y quiero moverme por toda España y que el comité de dirección se reúna fuera de Madrid y pueda hacerlo con nuestros compañeros en toda España.”

-Les han fallado muchos afiliados…

“Quiero hacer una campaña de afiliación, con cuotas reducidas para que ser pensionista o estar en el paro y no poder pagar la cuota, no sea un obstáculo para poder participar en este partido. Y creo que nuestra formación, desde el punto de vista programático, defendiendo los mismos valores de la unidad de España, la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades, pues tiene que abrir un debate sobre los retos del futuro: el populismo, la revolución tecnológica, la transición energética, el cambio climático, la política de mujer, los problemas del reto demográfico,… La sociedad ha cambiado mucho y los problemas del siglo XXI no se resuelven con recetas del siglo XIX.”

¿Hay mucha distancia entre su candidatura y la de Pablo Casado? Supongo que no ideológica…

“Yo no voy a explicar su candidatura, a mí no me corresponde. Creo que en los principios generales, estamos todos de acuerdo, por eso somos del PP. Somos el partido que defiende la libertad. Yo defiendo que nuestro partido pues conviva armónicamente como siempre lo ha hecho, liberales y democristianos, el liberalismo con el humanismo cristiano. Concibo un partido de centro derecha amplio, esa es mi manera de ver las cosas y creo que, al final, siendo de un partido, los principios sociales son iguales. Luego está el perfil del candidato y su manera de hacer y ver la política.”

-Debo preguntarle, en este punto, por la última polémica en este proceso, la aparición de un vídeo, bajo el título ‘Cuéntame cómo vais a renovarnos’, en el que se la señala a usted y a sus principales colaboradores…

“Me comprometí con todos los afiliados del Partido Popular a hacer una campaña en positivo. No voy a criticar a ningún compañero del partido. Yo creo que tenemos que tener presente que de esta campaña, el PP tiene que salir unido, fortalecido, dispuesto a ganar elecciones, las primeras las municipales y autonómicas que le corresponden a mis compañeros, pero yo también con ellos si resulto elegida. Creo que todas estas cosas no hacen bien al PP. Por tanto, yo voy a seguir en esta línea. Mis adversarios políticos no están en mi partido, es Pedro Sánchez, con los populistas y los independentistas. Además, meten la pata tantas veces a lo largo del día, que si nos dedicamos a eso, no nos daría tiempo para nada más. Debemos hacer oposición a quien de verdad se la merece, que es a Pedro Sánchez, que hizo una coalición con todos los perdedores y arrebató el Gobierno a quien legítimamente había ganado en las urnas, que fue el PP.”

-Cambiemos de asunto, y hablemos de quien más se está aprovechando de la erosión del PP. ¿Teme la ola naranja de Ciudadanos?

“Creo que con esta moción de censura, cualquier español ha podido ver que para que no gobierne el socialismo, acompañado muchas veces del populismo y, en este caso, incluso del independentismo, lo más importante, lo más útil, es votar al PP, porque Ciudadanos ha colaborado en esta moción de censura. Si no hubiera dado por muerto el acuerdo y dicho que se abría un periodo de inestabilidad, las cosas probablemente hubieran sido diferentes. Yo creo que hay una oportunidad para nuestro partido, para fortalecernos, para ampliar esa base social. El nuestro es un partido que se hace de abajo arriba con mucha gente. Ciudadanos es un partido que se hace de arriba a abajo, primero eligen a un líder y luego van viendo cómo se presentan en los distintos sitios. Nosotros somos un partido fuerte y un partido solvente, que sabemos gobernar, tenemos experiencia.”

-¿Cómo vivió esa moción de censura? Usted casi que fue la imagen de esa moción.

“Pues, fue muy triste, porque por primera vez en España, se producía algo… Yo recuerdo en la época de González en las que decía que nunca en España podrá pasar que no gobierne quien ha ganado las elecciones. Pues, ha pasado. Y de la mano de Pedro Sánchez. Quién no ha ganado las elecciones, pacto de perdedores, junto a todos los demás, contra el que las ha ganado. Es una bonita forma de entender la democracia.”

-¿Qué balance hace del primer mes de Pedro Sánchez en la Moncloa?

“Pues no le pueden faltar más charcos, pero charcos importantes para la unidad de España. Ha quedado claramente retratado en que no cree en la pluralidad informativa con lo de TVE; en que su política penitenciaria depende de sus intereses políticos con los presos en el País Vasco y en Cataluña. Que su política económica consiste en subir los impuestos. Y ya la última, puede mandar en el recinto de la Moncloa, pero a mí me gustaría elegir la la educación de mi hijo; elegirla y decidirla a mí.”

-Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) negociaron mucho con usted para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en la moción de censura, cambiaron repentinamente. ¿Qué opinión tiene sobre lo sucedido? ¿Lo considera una traición de los nacionalistas canarios?

“Yo creo que ambos se han diluido en este nuevo Gobierno. Dicho lo cual, hay que diferenciar dos hechos. Primero, hicimos una negociación presupuestaria porque nosotros consideramos que era buena para el Archipiélago. Por tanto, para nosotros, el objetivo era que Canarias tuviera un fiel reflejo de sus necesidades en el presupuesto y eso lo hicimos en plena colaboración del PP de Canarias. NC tenía un pacto de legislatura con el PSOE y CC no se sumó a la moción de censura. Pero siempre son buenos 137 diputados para defender los intereses de Canarias y eso es lo que aporta mi partido.”

-Hablando de su partido en Canarias, ¿es el momento de que por fin tras 25 años de gobierno de CC en el Archipiélago, el PP deje de ser bisagra para apoyar los gobiernos nacionalistas?

“Por eso yo creo que el día 21, si lo hacemos bien, saldremos fortalecidos y podremos apoyar a todos los compañeros en Canarias, también, a ganar las próximas elecciones. Y dado que el PP se toma tan en serio la agenda canaria, mejor también coincidir en ambos gobiernos que nos entenderemos mucho mejor sin tanta negociación presupuestaria. Horas le hemos echado.”

-A posteriori todos somos adivinos, ahora desde la perspectiva de lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿se equivocó en algo su Gobierno y usted que coordinó esa política?

“Si Cataluña no es independiente y no hubo secesión, fue por la firmeza del gobierno de Mariano Rajoy. Si Puidgdemont ahora está a ver si lo extraditan y no es presidente de la Generalitat, fue por el Gobierno de Mariano Rajoy. Si los consejeros presos no están en la Generalitat, es por el gobierno de Mariano Rajoy, que por cierto, nos llevamos sendas querellas de prevaricación por no publicar los nombramientos de los consejeros. Nosotros hemos defendido la unidad de España con hechos y no con discursos. A toro pasado, todo el mundo tiene opinión, pero lo que hay que estar es en el momento de la verdad. Y quien ha estado con los catalanes en el momento de la verdad, defendiendo a los constitucionalistas y sufriendo lo que ellos sufren en las calles, es el Gobierno de Mariano Rajoy Brey.”

-Con respecto al 75%, ha sido portada de DIARIO DE AVISOS durante buena parte de los últimos quince días. El Gobierno, por último, ha encontrado la fórmula para arreglarlo…

“A ver si es verdad. Anteayer estaba en Ceuta y me preguntaba una señora que a ver cuándo se iba a arreglar esto. Yo ya no estoy en el Gobierno, pero insistiré, le comenté. La gente estaba esperando a que esto se solucione.”

-¿Hubo algún error?

“¿En dónde?”

-En concreto, en la redacción de la enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para que entrase el descuento de manera inminente…

“Cuando no son capaces de solucionar los errores, los tienen los demás. Anda que no le dimos vueltas al tema, nosotros y todos los que lo votaron. Eso se llama: menos gestos y más gestión.”

Sáenz de Santamaría, la personificación del centro derecha español

La idea que Soraya Sáenz de Santamaría tiene para su proyecto político del PP tiene mucho que ver con la amplitud del centro derecha español. Esta abogada del Estado defiende la idea del amplio abanico que puede concentrar millones de votos situados en esa franja ideológica. En el PP conviven muchas famlias, desde los conservadores, pasando por los liberales hasta llegar a los democristianos, con la base del humanismo cristiano. Sáenz de Santamaría sabe que para volver a la Moncloa deberá recuperarlos a todos. Algunas de esas familias, han mirado hacia la ola naranja de Ciudadanos porque consideraron que el PP les había traicionado. La exvicepresidenta es consciente de ello. El Congreso de su formación política esta semana lo ve como una oportunidad para salir unidos. Sin embargo, en los últimos días, la guerra sucia se ha incrementado con un vídeo que la señala a ella y a sus máximos colaboradores. La ilusión de una lista integradora con Casado se diluye, aunque no dejará de negociar hasta el último minuto. Su futuro político se lo juega esta semana.