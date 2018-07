Sergio Ramos se derrumba y llora en el campo tras la eliminación de España

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, ha señalado que “el equipo se ha dejado el alma” y que más no se les puede “exigir” a los jugadores sobre los que aseguró sentirse “muy orgulloso”, después de caer eliminados del Mundial de Rusia ante la anfitriona en los octavos de final en la tanda de penaltis.

“Durísimo, siempre que te eliminan de un Mundial es muy doloroso. El equipo tenía ganas de reivindicarse como selección. No se puede hacer más, el equipo se ha dejado el alma, ha puesto orgullo, sentimiento, más no se puede exigirnos”, indicó en declaraciones a Telecinco tras el partido en Moscú.

España saldó los 120 minutos con 1-1 y en la tanda de penaltis fallaron Koke y Aspas. “Nos han llevado a los penaltis que era su única manera de crearnos algo de peligro. Durante la prórroga hemos hecho todo lo posible. Los penaltis son una lotería y nos ha tocado perder. Como capitán estoy orgulloso y los españoles también”, dijo.

En los minutos finales de la prórroga, el de Camas reclamó insistentemente un posible penalti que el árbitro decidió no pitar después de consultar el VAR. “Me lleva agarrado y me impide rematar. Ya ha pasado y ya no se puede cambiar nada. El VAR está para ayudar y no creo que lo haya visto y que haya decidido no pitarlo”, indicó.

Por último, visiblemente hundido, el defensor del Real Madrid añadió que hay que “seguir soñando” y “confiando” en estos jugadores. “Hay que seguir soñando. A pesar de las críticas y de las dudas de la fase de grupos. Ojalá podamos seguir disputando Mundiales y Eurocopas, y que la generación en la que habrá jugadores que se vayan, otros que se queden y los que vengan sigan representando nuestro escudo”, finalizó.