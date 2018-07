Trump optará a la reelección en 2020 y dice que “no hay rival” entre los demócratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado en una entrevista su intención de presentarse a la reelección en las elecciones de 2020 y ha destacado que “no hay rival” entre los posibles candidatos del Partido Demócrata.

Al ser interrogado por el periodista Piers Morgan por si se presentará, Trump responde con un contundente “bien, estoy bastante seguro”. “Parece que todo el mundo quiere que lo haga”, ha subrayado en la entrevista, publicada por ‘The Mail on Sunday’.

En cuanto a su posible rival, considera que no hay nadie en el Partido Demócrata con capacidad para derrotarle. “No veo a nadie. Los conozco a todos y no veo a nadie”, ha señalado.

En cuanto a su entrevista con la reina Isabel II, Trump ha roto la norma no escrita de no divulgar el contenido de la conversación al confirmar que hablaron del Brexit. “Lo hicimos. Dijo que es un problema muy complejo, y tiene razón. Creo que nadie tenía idea de lo complejo que iba a ser (…). Todo el mundo creía que sería algo así como ‘Oh, es muy fácil. Estamos o no estamos’. Veremos qué pasa”, ha explicado.

Sobre la reina en sí, Trump ha destacado que “es una mujer increíble, muy inteligente y hermosa”. “Y cuando digo que es hermosa me refiero a por dentro y por fuera. Eso es una mujer hermosa”, ha indicado.

También se ha referido al líder norcoreano, Kim Jong Un. “Me llevo muy bien con él. Es muy inteligente, tiene una gran personalidad. Es divertido y duro, un buen negociante”, ha explicado. Ante las preguntas insistentes sobre si Kim es un “dictador despiadado”, Trump ha terminado diciendo que “está claro que es despiadado, pero también lo son otros”.