Trump se reúne con la reina Isabel II en Windsor para tomar el té

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, se han reunido este viernes con la reina Isabel II en el Castillo de Windsor para tomar el té, como parte de la visita de Estado a Reino Unido que han incluido en su gira europea.

El matrimonio Trump ha optado por estrechar la mano a la monarca británica sin hacer ninguna reverencia. La jefa de Estado, por su parte, ha aceptado el gesto de la pareja presidencial con una leve sonrisa.

Trump e Isabel II han intercambiado unas breves palabras antes de que ella les indicara cómo debían colocarse para presenciar el desfile de la Guardia Real. La reina de Inglaterra se ha situado entre el presidente y la primera dama.

A continuación, se han adentrado en el Castillo de Windsor, donde han tomado el té en la misma sala donde Isabel II recibió en 2016 a Barack y Michelle Obama. También ofreció una tradicional merienda a George W. y Laura Bush en 2008, aunque en otra sala.

Los Trump han abandonado ya las estancias reales para dirigirse a Escocia, próxima parada de su viaje por Reino Unido, según informa la cadena pública BBC.

Horas antes, el mandatario norteamericano se ha visto con Theresa May, en un tenso encuentro marcado por las críticas de Trump al ‘Brexit blando’ por el que ha optado la primera ministra británica.

Wonderful dinner at Blenheim Palace last night with Mr. Philip May & @theresa_may. Thank you for your gracious hospitality – @potus and I enjoyed the evening very much. pic.twitter.com/P4Fk1iUfFk

— Melania Trump (@FLOTUS) 13 de julio de 2018